‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’.

Dat is het thema van de expositie ‘Open Mind’ over huiselijk geweld en kindermishandeling die te zien is op het Audrey Hepburnplein. Wethouder zorg Roeland van der Zee opende deze week de expositie, samen met Sameena – die zelf slachtoffer van huiselijk geweld was – en haar helper Sanne.

Indringende portretten

‘Open Mind‘ is een reizende binnen- en buitenexpositie met krachtige portretten en indringende verhalen van mensen die de cirkel van geweld hebben doorbroken om zo huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. De expositie bestaat uit twintig portretten met verhalen van het slachtoffer en de helper samen. Dit is uniek; de helper wordt niet vaak in beeld gebracht. Terwijl die voor het slachtoffer van groot belang is.

Huiselijk geweld is niet normaal

Van der Zee: ‘Als wethouder zorg zet ik mij in voor gezinnen met problemen. En dus ook voor gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. Het doel is even logisch als helder: het stoppen van huiselijk geweld en het doorbreken van het overdragen van huiselijk geweld van generatie op generatie. Wie immers opgroeit met huiselijk geweld, gaat denken dat dit ‘normaal’ is. En dat is het niet!’

‘Het is de bedoeling dat de portretten inspireren en motiveren om tot actie over te gaan. ‘Je kunt iets betekenen’, gaat Van der Zee verder, ‘dat is de oproep die we nodig hebben om daadwerkelijk de cirkel te doorbreken. Iedereen kan helper zijn. Weet dat te herkennen als het nodig is en weet dan wat je kunt doen. Dat is mijn oproep aan iedereen.’

Gemeente heeft belangrijke rol

Ieder jaar zijn in Nederland 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. De gemeente heeft een belangrijke rol in de bestrijding en aanpak daarvan en in het bespreekbaar maken van dit probleem. De gemeente Arnhem werkt hierbij samen met partners als Veilig Thuis, Moviera en Arnhemse initiatieven zoals Stichting JAM, dat zich inzet voor jonge alleenstaande moeders. Zo bieden we gratis trainingen en webinars voor mensen die slachtoffers van huiselijk geweld ondersteunen, zoals de training ‘signaleren huiselijk geweld in coronatijd’. Ook maken we een nieuwsbrief ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ voor 2500 professionals in de regio.

Posters overal door de stad

De posters van de expositie worden ook verspreid door de stad, bijvoorbeeld bij bibliotheken en buurthuizen, plekken waar veel mensen komen die mogelijk te maken krijgen met huiselijk geweld. De expositie op het Audrey Hepburnplein is te zien tot en met 19 april.

