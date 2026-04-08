Bevrijdingsvoorstelling in Arnhem: ‘Suus-Anne – Over Onderduiken’

ARNHEM – In de maand waarin Arnhem stilstaat bij vrijheid en herdenken, brengt toneelgroep T-jater op vrijdag 8 mei de voorstelling ‘Suus-Anne – Over Onderduiken’ naar Huis van Puck. De productie verbindt het verleden van de Tweede Wereldoorlog met actuele vragen over vrijheid, dreiging en keuzes in het heden.

Onderduiken als spiegel van nu

De voorstelling is geschreven en geregisseerd door Dinie van Oort en ontstond vanuit haar fascinatie voor het thema onderduiken, geïnspireerd door Het Achterhuis. Waar Anne Frank symbool staat voor onderduiken tijdens de oorlog, verplaatst T-jater dat thema naar een hedendaagse context.

Centraal staat Suus-Anne, een meisje dat ogenschijnlijk twee weken gaat logeren, maar in werkelijkheid besluit zich te verstoppen op zolder. Afgesneden van de buitenwereld creëert ze haar eigen schuilplek, met minimale middelen en maximale onzekerheid. Het ogenschijnlijk kleine verhaal krijgt daarmee een grotere lading: wat betekent onderduiken vandaag de dag?

Twee verhaallijnen, één dreiging

Naast het verhaal van Suus-Anne speelt zich een tweede lijn af bij een bushalte, waar twee zakenvrouwen wachten op een bus die maar niet komt. Die bus fungeert als metafoor voor een dreigende oorlog: iets dat onafwendbaar lijkt, maar waarvan het moment van aankomst onzeker blijft.

In scherpe en soms humoristische dialogen discussiëren de vrouwen over hoe om te gaan met dreiging. Moet je vertrouwen houden dat het goed komt, of juist voorbereid zijn op het ergste? De gesprekken, doorspekt met citaten uit Het Achterhuis, leggen een spanningsveld bloot tussen optimisme en realisme en confronteren het publiek met een ongemakkelijke vraag: wanneer wordt afwachten gevaarlijk?

Arnhem als decor van herinnering

Dat de voorstelling in Arnhem wordt gespeeld, is geen toeval. De stad draagt nog altijd de sporen van de Tweede Wereldoorlog, met name door de gebeurtenissen rond de Slag om Arnhem. T-jater sluit met deze productie aan bij die lokale geschiedenis, maar kiest nadrukkelijk voor een bredere blik.

De voorstelling maakt duidelijk dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Integendeel: het is iets dat telkens opnieuw onder druk kan komen te staan, ook in de wereld van vandaag.

Praktische informatie

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 8 mei in Huis van Puck en begint om 20.00 uur. De speelduur is iets meer dan een uur. Met maximaal 75 plaatsen blijft het een intieme voorstelling, waarin het publiek dicht op het verhaal zit.

Tickets kosten 9,50 euro.

