ARNHEM – Op vrijdag 28 november 2025 organiseert de Arnhemse gemeenteraad een verdiepend symposium over geweld in afhankelijkheidsrelaties en femicide. Professionals, onderzoekers, bestuurders en betrokkenen komen samen om inzichten te delen, te reflecteren en de gezamenlijke aanpak te versterken. Het programma bevat theater, gesprekken, lezingen en interactieve onderdelen.

“Vroegtijdige herkenning kan levens redden. (…) Zodat mensen eerder signalen herkennen, eerder ingrijpen, eerder hulp bieden. Want hoe meer bewustwording, hoe meer meldingen en hoe meer vrouwen we kunnen beschermen. Dat is waar het om gaat.” – Fractievoorzitter Kiki Groot, Arnhem Centraal

Opening met theater en gesprek

De ochtend begint met een optreden van Abbie Chalgoum onder de titel “Ik blijf bij je”. Daarna volgt een nagesprek en een toelichting op het programma door dagvoorzitter Merel van Dorp. Vervolgens spreekt Nicky Eppich de aanwezigen toe namens de gemeenteraad en volgt een interview met burgemeester Marcouch.

Lezingen over onderzoek, cultuur en verborgen dynamieken

In het inhoudelijke deel bespreekt onderzoeker Nicole van Gelder (Slachtofferhulp Nederland en Radboud UMC) wat onderzoek vertelt over ex-partnergeweld en welke lessen hieruit te trekken zijn. Van Gelder is ook ontwikkelaar van het platform SAFE Women.

Daarna gaat Rachid Berragiy (BeHr Groep) in op multicultureel vakmanschap en laat hij zien hoe cultuursensitief werken bijdraagt aan een effectievere aanpak.

Vervolgens licht Bayram Varli, oprichter van het Expertise Centrum Samenleving, de relatie tussen huiselijk en eergerelateerd geweld toe. Hij bespreekt overeenkomsten, verschillen en verbanden tussen eerwraak en femicide en benadrukt het belang van cultuursensitief handelen.

Panelgesprek over femicide en vroegtijdige herkenning

Later op de ochtend volgt een panelgesprek waarin femicide centraal staat. De sprekers gaan in op femicide als eindpunt van een proces van intimidatie, controle, isolatie en escalatie en benadrukken het belang van vroegtijdige herkenning, preventie en bescherming.

Aan het panel nemen deel: wethouder Maurits van de Geijn, hoogleraar Janine Janssen, Rianda Krol van Moviera en Barbara Godwaldt, nabestaande van een slachtoffer van femicide en adviseur voor diverse gemeenten.

Interactieve ervaring: inzicht achter de voordeur

In het daaropvolgende programmaonderdeel ervaren deelnemers in “Achter de voordeur” hoe fysiek en psychisch geweld kan worden beleefd. De werkvorm laat zien waarom slachtoffers soms lang in een gewelddadige relatie blijven en hoe ingewikkeld de dynamiek kan zijn. Deze sessie wordt begeleid door Anita Wix, taboedoorbreker, spreker, schrijver, coach, adviseur en ervaringsprofessional op het gebied van huiselijk geweld.

Afsluiting van de bijeenkomst

Aan het einde van de bijeenkomst brengt stemvertolker Malika El Mouridi een spoken word-optreden. Daarna volgt de officiële afsluiting.

