Vreedzame demonstratie wreed verstoord

ARNHEM – Zondag 15 februari 2026 vond een klimaatdemonstratie plaats op de Blauwe Golven in Arnhem. De demonstratie werd plotseling verstoord door mannen aan de andere kant van de weg Onderlangs. De mannen riepen “kankerhoeren” en gooiden vervolgens rookbommen en eieren. Ze kunnen ver gooien, die mannen. Wat volgde waren knallen en gele rook. De groep stoof uiteen, kinderen begonnen te huilen, maar de blauwe rebellen bleven staan. De tegendemonstratie bleek van korte duur.

(Door Heidi Touw)

De politie was snel bij de daders.

Na een korte onderbreking is de demonstratie vervolgd en kon ook de mars naar het Watermuseum doorgaan. “Kijk, ik heb ei op mijn broek” liet een Groen Linkser later zien. Zo raak was de tegendemonstratie wel.

Foto: Demonstratie overview (© Heidi Touw)

Audio: Schelden en knal

Vreedzaam

De eerste aanwezige XER-rebel begon met afval rapen, later zat deze de rebel vanaf een muurtje grote bellen te blazen. De Blauwe Golven vult zich vervolgens met ongeveer 60 demonstranten. Het zijn gezinnen, inwoners van Arnhem, leden van politieke partijen, in blauwe gewaden geklede rebellen en de sprekers.

De demonstratie vraagt aandacht voor de oceaanstromingen, die vertragen en daardoor tot nog extremere weersomstandigheden veroorzaken, dan nu al zichtbaar in de wereld.

Etske, rebel van Extinction Rebellion Arnhem zegt dat ze vaak wanhopig is, omdat er zeven van de negen planetaire grenzen zijn overschreden. Ieder moet doen wat nodig is. Ze roept om actie. Actie zorgt ervoor dat het vertragen van de oceaanstromingen vertraagt.

René van Westen, wetenschappelijk onderzoeker van Universiteit Utrecht legt uit dat Noordwest-Europa al eeuwenlang veel kouder zou moeten zijn, maar relatief warm wordt gehouden door een golfstroom uit de oceaan. Er is een risico dat de zogenaamde AMOC, stromingen in de Atlantische Oceaan, stilvalt. Deze AMOC brengt bakken warmte naar Noordwest-Europa. “Als wij al die warmte uit die golfstroom zouden kunnen trekken, dan zouden wij Nederland 10.000 jaar van energie kunnen voorzien.” aldus René van Westen, “Het gevolg van het afzwakken van de oceaancirculatie is dat Nederland 3 tot 5 graden kouder wordt op jaarbasis. En dat de zeespiegel 50 cm meer stijgt dat de huidige verwachtingen tot het jaar 2100.” Het risico op deze gevolgen is nu hoger dan voorheen ingeschat. Het goede nieuws vindt René van Westen is dat ‘wij’ invloed hebben op deze ontwikkeling met ons gedrag.

Foto: Blue rebels

Wreed

Voorafgaand aan de klimaatdemonstratie had politie berichten op sociale media van Vitesse-aanhangers gezien. Zijn het toetsenbordridders of echte bedreigingen? De politie hield rekening met beide opties. Plotseling wordt er op afstand van de demonstratie gescholden en wordt er gegooid met rookbommen en eieren. Er is gele rook en een harde knal. De groep mensen stuift uit elkaar, een kind begint hard te huilen, mensen gaan verderop staan. Wat volgt er nu nog?! De verstoring blijkt van korte duur. En na enkele minuten kan de demonstratie worden vervolgd.

Dit gezin heeft de demonstratie vroegtijdig verlaten, omdat het jongetje erg moest huilen door de rookbommen en de eieren. (© Heidi Touw)

Bij het Watermuseum kan de politie niet zeggen wie ze in de boeien hebben geslagen, noch bevestigen of het om aanhangers gaat van Vitesse. “Maar ja”, zegt de agent, “als je gele rook ziet…”. Waar de tegendemonstratie aandacht voor vraagt is onbekend.

Mars

Onder begeleiding van de politie marst het publiek naar het Watermuseum. De demonstratie verloopt verder vriendelijk en rustig.