Gratis cursus voor Arnhemse vrouwen die willen werken aan hun zelfvertrouwen

ARNHEM – Vrouwen uit Arnhem die willen werken aan hun zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling kunnen binnenkort deelnemen aan een gratis cursus van Pro Persona. Met de empowermentgroep ‘Spring!’ richt de organisatie zich op vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en weer meer grip willen krijgen op hun leven.

Werken aan zelfvertrouwen

De cursus is bedoeld voor vrouwen uit Arnhem die het gevoel hebben vast te zitten of merken dat stress, spanning of somberheid langere tijd aanhoudt. Volgens Pro Persona is het juist in die situaties belangrijk om actief te werken aan herstel en zelfvertrouwen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten waarbij deelnemers handvatten krijgen om beter voor zichzelf op te komen en zich minder te laten beïnvloeden door anderen.

Tijdens de cursus gaan deelnemers in groepsverband met elkaar in gesprek. Herkenning speelt daarbij een belangrijke rol. Door ervaringen te delen en van elkaar te leren, ontstaat ruimte om stappen vooruit te zetten. De nadruk ligt niet op therapie, maar op praktische ondersteuning en persoonlijke groei. “Spring erin en spring mee”, is dan ook de oproep van de organisatie.

Preventie steeds belangrijker

De acht bijeenkomsten worden begeleid door medewerkers van de preventieafdeling van Pro Persona. Voorafgaand vindt een individuele kennismaking plaats om te kijken of de cursus aansluit bij de behoefte van de deelnemer. Deelname is volledig gratis.

Pro Persona is een grote aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Gelderland en richt zich niet alleen op behandeling, maar ook nadrukkelijk op preventie. Met programma’s zoals ‘Spring!’ probeert de organisatie te voorkomen dat mentale klachten verergeren. Juist die preventieve aanpak krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, omdat vroegtijdige ondersteuning vaak zwaardere zorg kan voorkomen.

De empowermentgroep gaat van start op donderdagochtend 21 mei en vindt plaats in Arnhem. Aanmelden kan via de website van Pro Persona. Of de belangstelling net zo groot zal zijn als bij eerdere preventieve programma’s, moet de komende periode blijken.