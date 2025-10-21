Arnhemse sterren geven benefietconcert voor Jeugdland

ARNHEM – Op woensdag 5 november 2025 verandert Musis Sacrum in het kloppend hart van Arnhemse saamhorigheid. Tijdens een groot benefietconcert halen Arnhemse artiesten geld op voor Jeugdland, de plek waar al generaties Arnhemse kinderen hun vakanties doorbrengen.

Het concert wordt georganiseerd door Lions Club Arnhem Arentheem. De opbrengst gaat naar de vakantieactiviteiten van Jeugdland, zodat de stichting haar terrein kan vernieuwen en uitbreiden.

Muzikale avond met Arnhemse inbreng

Het benefietconcert start om 20.15 uur en biedt een breed programma met een uitgesproken Arnhemse signatuur. Onder leiding van Guus Tangelder treedt de Politie Big Band Oost-Nederland op, samen met zangeres Adriënne Werts.

Daarnaast zijn er optredens van Emma Luca (winnares Regio Songfestival 2024), stadsdichter Jesse Laport, de Amerikaans-Arnhemse performer Jet Black Pearl, countertenor Gerben van der Werf en Pauline Zurlohe. Ook jong talent van Stichting Zuiderstroom krijgt een podium in Musis.

Voor een Arnhems doel

De Lions kozen bewust voor Jeugdland als doel van het benefietconcert. De stichting biedt al tientallen jaren een plek waar kinderen kunnen spelen, ontdekken en vriendschappen sluiten. De opbrengst wordt gebruikt om faciliteiten te verbeteren, waaronder de aanschaf van een grote tent voor dagen met slecht of juist zonnig weer.

“Als Lions Club Arnhem Arentheem voelen wij ons sterk verbonden met de stad,” zegt John Sluiter, president van de club. “Jeugdland is voor veel Arnhemmers een stukje jeugdsentiment. Met dit concert willen we ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties kinderen hier blijvende herinneringen kunnen maken.”

Ook bij Jeugdland is de dank groot. Henriette Verhoeven van de stichting reageert enthousiast: “Wij zijn ontzettend blij met dit initiatief. Dankzij de steun van de Lions en alle bezoekers kunnen we investeren in nieuwe speelvoorzieningen, zoals een tent, en onze plek nog aantrekkelijker maken voor alle Arnhemse kinderen.”

Samen voor Arnhemse kinderen

De Lions roepen inwoners, bedrijven en organisaties in de regio op om het benefietconcert te bezoeken. Hoe meer stoelen gevuld zijn, hoe groter de steun voor Jeugdland en daarmee voor de kinderen van Arnhem.

Meer info via www.lionsbenefietconcert.nl