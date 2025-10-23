Tien Arnhemmers op landelijke kieslijst, maar kans op Den Haag klein

ARNHEM – Tien Arnhemmers, waaronder een wethouder, staan op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 29 oktober. Dat lijkt op het eerste gezicht een stevige Arnhemse inbreng, maar in werkelijkheid gaat het vooral om lijstduwers: namen die bedoeld zijn om extra kiezers aan te trekken, niet om daadwerkelijk de Kamer in te gaan.

De meeste kandidaten zullen dan ook geen rol spelen in Den Haag. Alleen Sarah Dobbe, die sinds 2023 in de Tweede Kamer zit voor de SP, keert vrijwel zeker terug. Gerrie Elfrink, fractievoorzitter van de SP in Arnhem, staat op een relatief hoge positie en maakt nog een kleine kans op een zetel.

Spannende peilingen voor SP

Elfrink prijkt op nummer 6 van de SP-lijst. Zijn partij (nu 5 zetels) schommelt in de peilingen rond de vier zetels, waardoor het kantje boord wordt. Bij een klein verlies valt hij buiten de boot, maar bij een bescheiden winst kan hij alsnog zijn entree maken in de landelijke politiek.

Lijstduwers en lage posities

De overige namen dienen vooral om de lijst te vullen. Wethouder Eva van Esch van de Partij voor de Dieren staat als lijstduwer op plek 47 en zal haar wethoudersfunctie in Arnhem gewoon behouden. Ook Giovanni Visser, fractievoorzitter van GroenLinks-PvdA in de gemeenteraad, staat laag op de lijst, nummer 55, en heeft geen reële kans op een zetel. Arnhemmer Joost Hoebink, bekend als presentator en dagvoorzitter, staat 33e bij de VVD, eveneens te laag voor een plek in de Kamer.

NSC en nieuwe partijen kansloos

Quintijn Mauer van Nieuw Sociaal Contract heeft met zijn twintigste plaats evenmin uitzicht op Den Haag. NSC staat in de laatste peilingen zelfs op nul zetels. Ook Nathalie Nede van de ChristenUnie, Philip Drent van JA21 en Mustafa Bal van DENK staan ver buiten zicht van een verkiesbare positie. Mehmet Sagsu, vijfde op de lijst van de nieuwe Partij voor de Rechtsstaat, is bovendien niet verkiesbaar in Arnhem: zijn partij doet alleen mee in Amsterdam en Friesland.

Symbolische inbreng

Hoewel Arnhem met tien namen redelijk vertegenwoordigd is op de kandidatenlijsten, lijkt de kans op daadwerkelijke Arnhemse versterking in de Tweede Kamer minimaal. Alleen de SP heeft nog een reële mogelijkheid om opnieuw een Arnhemmer naar Den Haag te sturen. Voor de overige kandidaten is de deelname vooral symbolisch.

Arnhemmers op de landelijke kieslijsten: