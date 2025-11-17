Nieuw binnenmuseum brengt verborgen collectie Openluchtmuseum naar het publiek

ARNHEM – Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stopt in 2027 met de tentoonstelling over de Canon van Nederland. De presentatie, die bezoekers langs vijftig vensters van de Nederlandse geschiedenis voert, sluit na tien jaar definitief. Het museum wil de ruimte gebruiken voor een nieuw binnenmuseum, waar een groot deel van de collectie die nu nog grotendeels in het depot ligt, voor het publiek zichtbaar wordt. De Canon van Nederland opende in 2017, onder meer in samenwerking met het Rijksmuseum, als alternatief voor het nooit gerealiseerde Nationaal Historisch Museum, dat in Arnhem had moeten verrijzen. Door bezuinigingen, discussies over de locatie en oplopende kosten voor een parkeergarage, trok de Tweede Kamer destijds de stekker uit dat project.

Nieuw binnenmuseum

In de tweede helft van 2028 opent het Openluchtmuseum een nieuw binnenmuseum. Het gebouw levert ruim 3.000 vierkante meter extra ruimte op om een groter deel van de collectie te tonen. Naast een semipermanente presentatie over de geschiedenis van het dagelijks leven, komen er wisselende tijdelijke tentoonstellingen. Bovendien legt het museum een link met recente geschiedenis, actualiteit en toekomst, en is er aandacht voor diversiteit en immaterieel erfgoed.

Dagelijks leven

Het museum wil al langere tijd meer doen met de omvangrijke collectie, die het dagelijks leven in Nederland van de afgelopen eeuwen weerspiegelt. De eerste tentoonstelling, die in 2028 te zien is, draait om kleding en identiteit. De nieuwe presentatie komt op de plek waar de Canon van Nederland nu nog staat, en die op 1 september 2027 sluit.

Introductie voor bezoekers

Amito Haarhuis, algemeen directeur-bestuurder van het Openluchtmuseum, zegt hierover: ‘Vanaf 2028 kunnen we nog meer topstukken tonen en bijbehorende verhalen vertellen dan we nu al doen. Naast onze collectie in het museumpark beheert het Openluchtmuseum 158.000 voorwerpen die wachten om getoond te worden aan het publiek. Voor de bezoeker zal de nieuwe presentatie een introductie vormen op het verhaal van de geschiedenis van het dagelijks leven dat overal in het museumpark wordt verteld. Daarnaast geeft het nieuwe binnenmuseum het bezoek aan het museumpark context en verdieping. Binnen en buiten geven vanaf ’28 een samenhangende bezoekersbeleving’.

Canonpresentatie

De huidige Canonpresentatie blijft in andere vormen bestaan. Inmiddels zijn 21 vensters uit de Canon van Nederland terug te vinden in het museumpark. Daarnaast telt het Canonnetwerk nu 71 locaties in het hele land, die bestaan uit musea en andere erfgoedinstellingen. De Canon van Nederland en het Canonnetwerk blijven online beschikbaar en worden veel gebruikt in het onderwijs. De website, die naast de landelijke Canon ook tweehonderd regio-Canons bundelt, trekt jaarlijks ongeveer één miljoen bezoekers.

Rijkscollectie

Het Openluchtmuseum beheert een diverse rijkscollectie van ruim honderd gebouwen, 158.000 roerende voorwerpen, en een documentaire verzameling van 275.000 objecten. De collectie varieert van kleding en woningtextiel tot speelgoed, transportmiddelen, meubels en verlichting. Een deel is zichtbaar in het museumpark; het grootste deel ligt opgeslagen in het depot. Dankzij het nieuwe binnenmuseum krijgt een aanzienlijk groter deel van deze collectie in de toekomst een plek in de tentoonstellingen.