Tradities komen tot leven tijdens wintermaanden in Arnhem

ARNHEM – Dit jaar wordt het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wederom omgetoverd tot een winterparadijs. Het museumpark verandert in een sfeervolle winterwereld, die doet denken aan vroeger. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in lichtjes, nostalgie en winterse gezelligheid. Van 6 december 2025 tot en met 18 januari 2026 staat het museum volledig in het teken van het vieren van de winter. Zes weken lang laat het Openluchtmuseum het dagelijks leven zien van zijn meest feestelijke kant, waarbij kerst, oud en nieuw, Chinees nieuwjaar en wintertradities van vroeger en nu centraal staan.

Sfeervol museumpark

Op de pleinen van het Openluchtmuseum ontstaat een levendige winterwereld. Bezoekers worden omringd door oude tradities, gezellige lichtjes, muziek en lekkernijen. De pleinen vormen opnieuw het kloppende hart van het evenement, waardoor het hele park een warme gloed krijgt.

Winterse jaarmarkt uit de 19de eeuw

Helemaal nieuw dit jaar is de winterse jaarmarkt uit de late 19de eeuw. Jong en oud kunnen zich hier onderdompelen in tradities van vroeger. Bezoekers laten hun toekomst voorspellen door de waarzegger, of zoeken genezing bij de kwakzalver. Daarnaast zijn er lekkernijen van toen en kramen die laten zien hoe mensen destijds leefden. De jaarmarkt was vroeger niet alleen de plek waar boeren een nieuwe schoffel kochten, maar ook waar gezinnen zich vergaapten aan speelgoed en technische snufjes, zoals de toverlantaarn en de elektriseermachine.

Winterkermis en tram in decorsfeer

Op het Entreeplein keert ook de Winterkermis terug. Hier stappen bezoekers in de Grand Carrousel uit 1890, of voelen de wind in hun haren in de zweefmolen uit 1920. Wie liever zelf in beweging komt, kan rolschaatsen op de overdekte baan, die is aangekleed met de Amsterdamse Westerstraat als sfeervol decor.

Kerst door de jaren heen

Op verschillende plekken in het museumpark is nog veel meer te beleven. In boerderij Hoogmade zien bezoekers hoe de kerstboom door de decennia heen werd versierd door de gewone Nederlander. In dezelfde setting zijn iconische momenten uit de oudejaarsconferences te bekijken, vanaf 1965 tot nu, waardoor tradities en cultuurgeschiedenis mooi samenkomen.

Samen de winter vieren

Verder gaat in het Openluchtmuseum de Elfstedentocht ook deze winter wél door, zij het wandelend. De tocht voert langs twaalf stempelposten, verspreid over het hele park. Het doel is helder: het felbegeerde Elfstedenkruisje behalen. Het evenement nodigt bezoekers uit om herinneringen te maken, of zij nu komen om te proeven, te luisteren, te kijken of te doen.

