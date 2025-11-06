Schaakvereniging De Toren presenteert unieke schaakavonden

ARNHEM – Schaakvereniging De Toren organiseert op maandag 17 en maandag 24 november 2025 het Open Rapidkampioenschap van Arnhem, in samenwerking met Casino Suikerland. Het toernooi vindt plaats in de kantine van Arnhemse Boys Schuytgraaf, Marasingel 251 in Arnhem. De aanvang is beide avonden om 19.45 uur.

De schaakmarathon vindt plaats in zeven ronden die volgens het Zwitser systeem worden gespeeld met een speeltempo van 15 minuten per speler met 5 seconden increment per zet. De deelnemers worden ingedeeld in drie categorieën: Groep A ( hogere ratings), Groep B (middengroep) en Groep C (huisschakers en starters).

De ratinggrenzen worden vastgesteld op basis van de inschrijvingen. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Casino Suikerland. Het aantal plekken is beperkt, snel inschrijven is aangeraden.

De wedstrijdleiding is in handen van René Kniest (Nationaal Arbiter). Inschrijven en alle praktische informatie is te vinden op de website van Schaakvereniging De Toren: www.schaakverenigingdetoren.nl.