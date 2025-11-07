Het Kookeiland 30 jaar

ARNHEM – Wie kent Het Kookeiland in de Zwanenstraat niet? Al dertig jaar is Het Kookeiland een vaste waarde in de Arnhemse binnenstad. Op 11 november 1995 opende de toen 22-jarige Marloes van der Togt haar kookwinkel in de Zwanenstraat. Wat begon als een kleine speciaalzaak voor kookliefhebbers, groeide uit tot een begrip in Arnhem.

Van jonge droom tot familiebedrijf

De jaren negentig waren het tijdperk van Koken met Sterren. Heel Nederland stond ineens massaal achter het fornuis, en Marloes speelde daar perfect op in. “Ik wilde een winkel waar mensen niet alleen iets kopen, maar ook iets leren,” vertelt ze. “Dat is in al die jaren nooit veranderd. Alleen de manier waarop wél.”

Kort na de opening stapte haar man Harm bij haar in de zaak. Wat begon als een paar uurtjes per week, groeide uit tot een gezamenlijk avontuur. Sindsdien runnen ze samen Het Kookeiland, met hart, humor en veel kennis van zaken.

De winkel overleefde de invoering van de euro, de crisis van 2008, de digitalisering én de coronaperiode. Tijdens de lockdowns lanceerden ze een webshop, zodat klanten ook thuis persoonlijk advies konden krijgen. “Corona was zwaar, maar het dwong ons te vernieuwen. We ontdekten dat écht contact ook digitaal kan,” zegt Marloes.

Duurzaam ondernemen

In 2020 kregen ze de kans het pand te kopen. Ze grepen die mogelijkheid aan om hun droomwinkel te realiseren: modern, sfeervol en duurzaam. De winkel kreeg een industrieel interieur met hoge stalen rekken, energiezuinige ledverlichting en een indeling gericht op beleving.

Het pand werd volledig gasvrij gemaakt en voorzien van een warmtepomp en driedubbel glas. Ook verpakkingsmateriaal wordt hergebruikt. “Wij verkopen duurzame producten, dus we willen dat ook zelf uitstralen,” zegt Marloes. “We koken letterlijk met de energie van de toekomst.”

De klant verandert, de passie blijft

Het assortiment veranderde met de tijd. Van pastamachines en pesto in de jaren ’90 naar gietijzer, PFAS-vrije pannen, sous-vide en slowcooking anno 2025. Toch blijft de kern onveranderd: goed keukengerei, duurzaam en van topkwaliteit.

“Klanten zoeken niet alleen een pan, maar ook inspiratie en vertrouwen,” legt Marloes uit. “Ze vergelijken online, maar willen in de winkel nog steeds persoonlijk advies. Dat stukje beleving maakt het verschil.”

Arnhem bruist

Het Kookeiland is gevestigd aan Zwanenstraat, midden in de levendige 7Straatjes. Marloes is daar niet alleen ondernemer, maar ook voorzitter van City Centrum Arnhem, de organisatie die zich inzet voor een aantrekkelijk stadscentrum. “Arnhem heeft de afgelopen jaren echt een transformatie doorgemaakt,” zegt ze. “Er is weer reuring, diversiteit en trots. De 7Straatjes spelen daarin een prachtige rol.”

Nieuw gezicht, vertrouwde ziel

Dochter Pien van der Togt, grafisch ontwerper, ontwierp het nieuwe logo van Het Kookeiland. Het beeldmerk is een ode aan Arnhem, nostalgie en liefde voor koken. “Het nieuwe logo vertelt precies wie we zijn,” zegt Marloes. “Een eerbetoon aan het verleden en een knipoog naar de toekomst.”