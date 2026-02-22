SP Arnhem zamelt massaal babyspullen in voor gezinnen in armoede

ARNHEM – De inzamelingsactie van SP Arnhem voor Stichting Babyspullen heeft zaterdag al tientallen donaties opgeleverd. Arnhemmers brachten zakken, tassen en dozen vol babyspullen naar het inzamelpunt, bedoeld voor jonge gezinnen die in armoede leven.

Volgens SP-raadslid Noud Roelen, initiatiefnemer en coördinator van de actie, overtrof de opkomst alle verwachtingen. “Hier durfden we vooraf niet op te hopen. Het is hartverwarmend om te zien hoe solidariteit er in de praktijk uitziet,” zegt hij. De actie loopt nog door, waardoor inwoners nog steeds spullen kunnen inleveren.

Signaal over groeiende armoede

Aanleiding voor de inzameling vormt recente berichtgeving over toenemende armoede in Nederland. Volgens cijfers worden dagelijks ongeveer 35 kinderen in armoede geboren. Met de actie wil de SP niet alleen hulp bieden, maar ook een politiek signaal afgeven.

“Als dit probleem niet wordt opgelost, steken wij zelf de handen uit de mouwen,” aldus Roelen. Volgens hem past de actie bij de werkwijze van de partij om maatschappelijke problemen samen met inwoners aan te pakken.

Doneren nog mogelijk

De ingezamelde babyspullen worden op vrijdag 27 februari overgedragen aan Stichting Babyspullen. Arnhemmers die vóór die datum nog willen bijdragen, kunnen contact opnemen via arnhem@sp.nl