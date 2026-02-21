Documentaire ‘Ons Campertje’ toont liefde en verlies bij dementie in Focus Filmtheater

ARNHEM – De liefde, zorg en uitdagingen van een leven met dementie staan centraal in de documentaire Ons Campertje, die maandag 2 maart om 19.00 uur wordt vertoond in Focus Filmtheater in Arnhem. Na afloop volgt een nagesprek met zowel de hoofdpersoon als regisseur Diny van Hoften.

De film vertelt het verhaal van Hans en Wil, die elkaar al kennen sinds hun tienerjaren en inmiddels 47 jaar getrouwd zijn. Wanneer bij Wil de ziekte van Alzheimer wordt vastgesteld, verandert hun leven ingrijpend. Hans besluit zijn vrouw zoveel mogelijk vrijheid en kwaliteit van leven te blijven bieden. Hij koopt een camper en samen trekken ze eropuit, weg van vaste routines en beperkingen.

Regisseur Diny van Hoften volgt het stel tijdens hun reizen door Europa en legt op indringende wijze het dagelijks leven met dementie vast. De documentaire toont niet alleen de verwarring en het verdriet die de ziekte met zich meebrengt, maar ook de kleine momenten van geluk, verbondenheid en humor die blijven bestaan.

Tijdens hun tocht door uiteenlopende landschappen – van de Balkan tot Noord-Spanje – ziet Hans hoe zijn vrouw langzaam verandert. Tegelijkertijd ontdekt hij een nieuwe innerlijke wereld waarin zorgen soms lijken te verdwijnen. Af en toe vangt hij nog een glimp op van de Wil die hij altijd kende, momenten die hem de kracht geven om door te gaan. Zolang ze onderweg zijn, voelt het alsof er geen eindbestemming bestaat.

Ons Campertje ging afgelopen najaar in première op het Nederlands Filmfestival en raakt een actueel thema dat veel families direct of indirect herkennen. De vertoning in Arnhem biedt bezoekers niet alleen de kans om de film te zien, maar ook om in gesprek te gaan over leven met dementie en de impact daarvan op naasten.

De voorstelling begint om 19.00 uur in Focus Filmtheater Arnhem. Na afloop is er een nagesprek met de makers en betrokkenen. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Focus Filmtheater.