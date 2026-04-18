Vanaf zondag vierluik over De Hoge Veluwe op RTL 4

ARNHEM – Vanaf 19 april is bij RTL 4 de vierdelige serie ‘De groene schatkamer van Nederland’ te zien over Het Nationale Park De Hoge Veluwe. In de serie wordt het Park op unieke wijze in beeld gebracht en krijgt de kijker een blik achter de schermen.

De documentaire is gemaakt in het kader van het 90-jarig bestaan van het Park. In de afleveringen komen de verschillende facetten van het Park aan bod. Zo neemt de huismeester van Jachthuis Sint Hubertus de kijker mee door het woonhuis van de Kröller-Müllers, is te zien hoe het beheer van het Park in zijn werk gaat en wordt duidelijk hoeveel mensen zich dagelijks met passie inzetten voor natuur, erfgoed en beheer.

De voice-over van de documentaire is in handen van Jeroen Kijk in de Vegte.

Een jaar achter de schermen

De serie is gemaakt door documentairemaker Maurits Ouweneel uit Apeldoorn: “Het was indrukwekkend om een jaar lang achter de schermen mee te mogen kijken en alle verhalen van het Park vast te leggen. De natuur, de geschiedenis en de toewijding van de mensen die er werken, hebben veel indruk op mij gemaakt.”

“De documentaire geeft een mooi beeld van de groene schatkamer van Nederland en de mensen die daar vol passie werken”, zegt Seger van Voorst tot Voorst, directeur-bestuurder van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De eerste aflevering is te zien op zondag 19 april om 17.00 uur op RTL 4. De afleveringen worden vervolgens wekelijks uitgezonden.

Desirée ten Kaate

Desirée ten Kaate

