17 april 2026
Wie betaalt de tienduizenden gebrekkige tegels van Museum Arnhem straks?

Foto: © Arnhemsche Courant

ARNHEM – De problemen met de gevel van Museum Arnhem zijn groter dan gedacht. Uit een recent onderzoeksrapport blijkt dat de gebruikte tegels technisch ongeschikt zijn voor toepassing op een buitengevel. De vraag die nu boven de markt hangt: wie draait op voor de schade?

Tegels zelf vormen het probleem

Volgens het onderzoek ligt de oorzaak niet bij de montage, maar bij de tegels zelf. De tegels, afkomstig van de Koninklijke Tichelaar uit Makkum, nemen relatief veel vocht op en zetten daardoor uit. Dat leidt tot spanningen tussen de tegel en de glazuurlaag, met scheuren en schade als gevolg. Opvallend is dat zelfs tegels die nog niet waren geplaatst al haarscheuren vertoonden. Dat wijst erop dat het probleem al in het product zat, nog vóór het op de gevel werd aangebracht.

Scheuren, afbrokkeling en loslatende delen

Tijdens inspecties zijn op grote schaal gebreken vastgesteld. Het gaat om haarscheuren in de glazuurlaag, afbrokkelende randen en in enkele gevallen zelfs tegels die (deels) loskomen van de gevel. Volgens het rapport kan daardoor een gevaarlijke situatie ontstaan. Losrakende delen van de gevel vormen immers een risico voor bezoekers en passanten.

De tegels van de Koninklijke Tichelaar uit Makkum aan de gevel van Museum Arnhem. Foto: © Arnhemsche Courant

Vervanging lijkt onvermijdelijk

De conclusie van de onderzoekers is stevig: de tegels zijn ongeschikt voor toepassing op een buitengevel. Daarmee ligt volledige vervanging voor de hand. Een alternatief is het lokaal herstellen van beschadigde tegels, maar dat wordt gezien als een tijdelijke oplossing waarbij problemen kunnen blijven terugkeren.

Gemeente werkt aan oplossing

In een raadsbrief laat het college weten dat er momenteel tijdelijke maatregelen zijn getroffen en dat wordt gewerkt aan een plan voor definitief herstel. De gemeenteraad wordt daar vóór de zomer verder over geïnformeerd. Hoe hoog de uiteindelijke kosten zijn, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat het om een omvangrijke ingreep gaat, gezien het grote aantal tegels op de gevel.

De tienduizenden tegels aan de gevels van het museum. Foto: © Arnhemsche Courant
van de redactie

