Verkiezingsprogramma BurgerBelang Arnhem – Hufterbestendige fitness in elke wijk

ARNHEM – Hufterbestendige fitness­toestellen in elke wijk. Het is een opvallend idee uit het verkiezingsprogramma van BurgerBelang Arnhem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Het voorstel past bij de praktische wijkpolitiek waar de lokale partij voor staat: minder ideologie, meer oplossingen voor het dagelijks leven. In het programma ligt de nadruk op toegankelijke gemeentelijke dienstverlening, ondersteuning van ouderen en meer invloed van bewoners op ontwikkelingen in hun eigen wijk.

De partij, die momenteel één zetel in de Arnhemse gemeenteraad heeft, richt zich nadrukkelijk op de leefbaarheid in wijken en buurten. Volgens BurgerBelang moet de gemeente vooral betrouwbaar en toegankelijk zijn voor inwoners die vastlopen in regels en procedures.

Gemeente dichter bij inwoners

Een belangrijk thema in het programma is dienstverlening. De gemeente moet volgens BurgerBelang weer naast inwoners staan in plaats van tegenover hen. Daarom pleit de partij voor een onafhankelijke ombudsfunctie die problemen vroegtijdig oplost en voor een bezwaarschriftencommissie zonder politieke invloed.

Ook ouderen krijgen veel aandacht. Met de voorgestelde SeniorenWegwijzer wil de partij inwoners helpen bij praktische vragen over zorg, wonen en gemeentelijke regelingen, zodat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Wijken centraal

BurgerBelang legt de nadruk op wat er letterlijk in de straat gebeurt. Wijken moeten schoon, veilig en toegankelijk blijven, met voldoende groen en voorzieningen dichtbij huis. De voorgestelde fitness­toestellen in de openbare ruimte moeten ontmoeting en beweging stimuleren voor jong en oud, inclusief inwoners met een beperking.

Bij woningbouw kiest de partij voor een voorzichtige koers. Nieuwe projecten moeten volgens BurgerBelang alleen doorgaan wanneer er voldoende draagvlak is onder omwonenden. Groei van de stad mag niet ten koste gaan van leefbaarheid in bestaande wijken.

Praktisch bestuur

In meerdere hoofdstukken kiest BurgerBelang voor praktische oplossingen boven grote systeemveranderingen. Minder bureaucratie, duidelijke communicatie en snelle afhandeling van meldingen moeten het vertrouwen in de gemeente vergroten.

Met dit programma positioneert BurgerBelang Arnhem zich opnieuw als lokale partij die zich richt op concrete verbeteringen in buurten en wijken, met nadruk op toegankelijk bestuur en dagelijkse leefbaarheid.

De Arnhemsche Courant publiceert de komende weken meer artikelen over de verkiezingsprogramma’s van partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lezers kunnen onder de artikelen reageren en hun mening delen over de plannen voor Arnhem.