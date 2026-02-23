Arnhem Centraal wil duidelijkheid over stilstaand sportproject in Schuytgraaf

ARNHEM – Arnhem Centraal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de voortgang van het geplande multifunctionele sportterrein op Sportpark Schuytgraaf. Volgens de partij lijkt het project stil te staan, terwijl de gemeenteraad al vorig jaar instemde met de plannen en hiervoor geld reserveerde.

Betonnen veld ligt er nog ongewijzigd bij

De aanleiding voor de vragen is een bezoek van de fractie aan het sportpark in Arnhem-Zuid. Daar zag Arnhem Centraal dat het bestaande betonnen veld nog altijd niet is aangepast. Door wateroverlast ligt het terrein regelmatig deels onder water en wordt het nauwelijks gebruikt. Volgens de partij is dat zonde van de ruimte in een wijk waar juist behoefte bestaat aan laagdrempelige sport- en ontmoetingsvoorzieningen.

Schuytgraaf groeit snel en telt veel jonge gezinnen. Juist daarom zijn multifunctionele sportplekken volgens Arnhem Centraal belangrijk voor gezondheid, beweging en leefbaarheid in de wijk.

Raad nam eerder motie aan

De gemeenteraad nam op 11 juni 2025 de motie ‘Een multifunctioneel terrein voor én door Schuytgraaf’ aan. In de begroting voor 2026 tot en met 2029 zijn bovendien middelen beschikbaar gesteld om het terrein daadwerkelijk te realiseren. Toch is volgens de partij op locatie nog geen zichtbare voortgang.

Arnhem Centraal wil daarom weten welke concrete plannen inmiddels zijn uitgewerkt en waarom de uitvoering nog niet is gestart.

Vragen over planning en betrokkenheid

Raadslid René Kraaijenbrink en fractievolger Mikail Akbulut vragen onder meer hoe betrokken organisaties, zoals Arnhemse Boys en onderwijsinstelling STG Rijn IJssel, worden meegenomen bij de inrichting van het terrein. Ook wil Arnhem Centraal duidelijkheid over de planning van de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid van het sportpark.

Daarnaast vraagt Arnhem Centraal wanneer het multifunctionele terrein daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden.