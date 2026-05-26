Vitesse definitief in handen van regionale ondernemers

ARNHEM – Vitesse is definitief overgenomen door Sterkhouders Vitesse Arnhem B.V. De aandelenoverdracht is afgerond, nadat de Licentiecommissie van de KNVB afgelopen vrijdag al goedkeuring had gegeven voor de wijziging van zeggenschap. Daarmee is de Arnhemse club nu volledig in handen van regionale ondernemers.

De afronding betekent dat de laatste formele stap in het overnameproces is gezet. De Sterkhouders hadden al 24,9 procent van de aandelen in handen en nemen nu ook de resterende 75,1 procent over van de buitenlandse aandeelhouders. Volgens Vitesse kon de overdracht snel worden afgerond doordat beide partijen bereid waren om direct met elkaar aan tafel te gaan en de notaris te vragen de laatste formaliteiten af te handelen.

Daarmee komt een einde aan een onrustige periode rond het eigenaarschap van de club. Vitesse bedankt in een verklaring de Sterkhouders voor hun “vastberadenheid, volharding en clubliefde”, maar spreekt ook dank uit aan de buitenlandse aandeelhouders. Zij stapten volgens de club in tijdens roerige tijden. Onder hun eigenaarschap werden juridische procedures gevoerd en werd afgelopen zomer in korte tijd een nieuw eerste elftal samengesteld.

De Sterkhouders reageren opgelucht op de afronding. “Wij zijn meer dan tevreden met de afronding van de overdracht van de aandelen. Daarbij zijn wij de buitenlandse aandeelhouders erkentelijk voor hun vlotte en coöperatieve houding bij deze afronding.”

Voor Vitesse breekt daarmee opnieuw een belangrijke fase aan. De club kan zich nu, samen met supporters en andere betrokkenen, richten op de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De overdracht was ook van belang richting de KNVB-deadlines voor het indienen van de begroting voor het komende seizoen.