Negentien doden op Geitenkamp herdacht in laatste dagen van de oorlog

ARNHEM – Met de herdenking van het bombardement op de Geitenkamp heeft Arnhem maandag opnieuw stilgestaan bij de laatste, ingrijpende dagen van de Tweede Wereldoorlog in de stad. Een dag eerder werd in de Stadhuishal nog herdacht hoe op 12 april 1945 de bevrijding van Arnhem begon. Waar zondag de start van de bevrijding centraal stond, richtte de bijeenkomst aan de Larikshof zich vandaag op de prijs die daarvoor werd betaald. Bij het monument Kring der Herinnering werden de negentien slachtoffers herdacht die op 13 april 1945 omkwamen bij een geallieerd bombardement op de Geitenkamp.

Laatste fase van de oorlog

De herdenking maakt deel uit van een reeks momenten waarin Arnhem deze dagen terugkijkt op april 1945. Na maanden van evacuatie en verwoesting begon de bevrijding van de stad op 12 april met de opmars van geallieerde troepen, waaronder Britse en Canadese eenheden. De stad was op dat moment grotendeels verlaten. Alleen in wijken als de Geitenkamp waren nog bewoners aanwezig. Juist daar sloeg het noodlot toe. Op 13 april voerden geallieerde troepen een zwaar bombardement uit op Duitse stellingen in en rond de wijk. Hoewel bewoners vooraf waren gewaarschuwd met pamfletten, konden slachtoffers niet worden voorkomen. Negentien mensen kwamen om het leven.

Herdenking in de wijk

Tijdens de ceremonie aan de Larikshof stonden bewoners, leerlingen en betrokkenen stil bij deze gebeurtenis. Leerlingen van de Christelijke Scholengemeenschap Guido droegen teksten voor, gevolgd door een bijdrage van toneelgroep Wortels in de Wijk. Ook burgemeester Ahmed Marcouch sprak de aanwezigen toe en legde een krans bij het monument. Na een minuut stilte kregen kinderen en bezoekers de gelegenheid om bloemen te leggen. De herdenking heeft een nadrukkelijk lokaal karakter. Niet alleen vanwege de plek zelf, maar ook omdat het bombardement jarenlang relatief onbekend bleef in de bredere Arnhemse oorlogsherinnering.

Kring van herinnering

Het monument Kring der Herinnering vormt het hart van de herdenking. De cirkelvorm verwijst naar een blijvende, gezamenlijke herinnering aan de slachtoffers. Juist op deze plek, midden in de wijk, wordt het verleden tastbaar gemaakt voor nieuwe generaties. De herdenkingen van 12 en 13 april laten samen zien hoe dicht bevrijding en verlies bij elkaar lagen in Arnhem. Terwijl geallieerde troepen de stad binnen trokken en de bevrijding in zicht kwam, vielen er nog slachtoffers onder de eigen bevolking. Met de jaarlijkse ceremonie op de Geitenkamp blijft dat besef levend: vrijheid kwam niet zonder gevolgen – ook niet in de laatste dagen van de oorlog.