Arnhemia viert 85-jarig bestaan met jubileumwedstrijd en feestavond

ARNHEM – Voetbalvereniging Arnhemia viert dit weekend haar 85-jarig bestaan met een jubileumwedstrijd en feestavond op Sportpark De Bakenhof. De club, diep geworteld in Arnhem-Zuid, grijpt het moment aan om zowel het verleden als de hernieuwde groei van de vereniging te vieren.

De club werd opgericht op 1 april 1941, midden in de Tweede Wereldoorlog. Toch werd er pas vanaf 1945 daadwerkelijk gevoetbald. De oprichters weigerden tijdens de bezetting een NSB-lid toe te laten tot het bestuur, waardoor activiteiten stil kwamen te liggen. Na de oorlog begon Arnhemia op een veld achter de Don Bosco-school aan de Huissensestraat, waar zelfs de schoolgangen dienst deden als kleedkamers.

In de decennia daarna verhuisde de club meerdere keren, van een terrein bij boer Van Manen tot de velden aan de Waterlelielaan. Sinds 1968 is Sportpark De Bakenhof de thuisbasis, dat in 2005 werd vernieuwd tot het huidige complex.

Van dal naar groei

De afgelopen jaren maakte Arnhemia een opvallende ontwikkeling door. Waar de club eerder nog kampte met een minimaal aantal teams en zelfs tijdelijk zonder eerste elftal zat, is er nu weer sprake van groei. De jeugdafdeling groeit zo snel dat er tijdelijk een ledenstop is ingesteld, mede door een tekort aan vrijwilligers en beperkte capaciteit van velden en kleedkamers.

Tegelijkertijd presteert het eerste elftal sterk en lijkt een plek in de nacompetitie voor promotie binnen handbereik. Daarmee onderstreept de club dat het niet alleen terugkijkt, maar ook vooruit wil.

Vitesse zegt af

Het hoogtepunt van het jubileum vindt plaats op zaterdag 4 april. Om 17.00 uur spelen ‘Arnhemia Legends’, bestaande uit oud-spelers uit verschillende generaties, een onderlinge wedstrijd. Aansluitend volgt een feestavond met muziek, waarbij ook jubilarissen worden gehuldigd.

Aanvankelijk was het plan om een jubileumwedstrijd te organiseren tegen oud-spelers van Vitesse. Dat ging echter op het laatste moment niet door. Volgens Arnhemia zegden de Vitesse-legends af vanwege een tekort aan spelers. Alternatieve invullingen werden nog verkend, maar zonder resultaat. De club laat weten het jammer te vinden dat deze wedstrijd niet doorgaat en communiceert dit ook richting achterban.

Iedereen is welkom

De club nodigt nadrukkelijk iedereen uit die zich verbonden voelt met Arnhemia: van (oud-)leden en vrijwilligers tot sponsoren en supporters. “Voor veel mensen is Arnhemia meer dan een club,” klinkt het vanuit de vereniging. “Het is een plek waar vriendschappen zijn ontstaan en herinneringen zijn gemaakt.”

Op 6 april staat bovendien een jeugdtoernooi op het programma, als afsluiting van het jubileumweekend.