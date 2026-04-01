Van Nelson Mandelabrug naar Generaal Dibbetsbrug? Wie was deze Arnhemse generaal?

ARNHEM – Forum voor Democratie kwam in haar verkiezingsprogramma met een opvallend voorstel: verander de naam van de Mandelabrug in de Generaal Dibbetsbrug. “Als eerbetoon aan een van de grootste zonen van onze stad”, aldus de partij. Maar wie was deze generaal?

Bernardus Johannes Cornelis Dibbets werd in 1782 geboren in Arnhem en groeide uit tot luitenant-generaal in het Nederlandse leger. Hij diende in een periode waarin Europa werd gekenmerkt door oorlogen en politieke onrust. Zijn bekendheid dankt hij vooral aan zijn rol tijdens de Belgische Opstand. Als commandant van de vesting Maastricht wist hij de stad, ondanks een langdurige blokkade, in Nederlandse handen te houden. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan het behoud van het grondgebied van het jonge Koninkrijk der Nederlanden.

Hij werd onderscheiden met onder meer de Militaire Willems-Orde, de hoogste Nederlandse militaire onderscheiding, ingesteld in 1815 door koning Willem I. Met recht dus een opvallende Arnhemmer die door het verkiezingsprogramma van Forum opnieuw onder de aandacht is gekomen. Ook historicus Onno Boonstra staat stil bij het voorstel: tijdens de Historische Herberg op vrijdag 10 april in de Molenplaats Sonsbeek gaat hij in een column in op de historische betekenis en het idee om de brug te hernoemen.

‘Nieuwe brug’ tegenover ‘oude brug’

De Nelson Mandelabrug staat in de volksmond bekend als “de nieuwe brug”, tegenover de John Frostbrug, die vaak “de oude brug” wordt genoemd. De brug werd in 1977 in gebruik genomen onder de naam Roermondspleinbrug. In 1987 besloot het stadsbestuur de naam te veranderen, als eerbetoon aan de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder en politicus Nelson Mandela.