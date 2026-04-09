Arnhemse politiek begint nu ook vragen te stellen over omstreden shows Ye in GelreDome

ARNHEM – De Arnhemse politiek roert zich rond de aangekondigde shows van Kanye West in het GelreDome. De SP-fractie heeft donderdag schriftelijke vragen gesteld aan het college, waarin zorgen worden geuit over zowel de gang van zaken als de inhoudelijke afwegingen rond de vergunning.

Aanleiding vormt de recente berichtgeving waarin burgemeester Ahmed Marcouch zich uitsprak over de geplande optredens. Volgens de SP is het onwenselijk dat raadsleden via de media worden geïnformeerd, terwijl zij zelf door journalisten worden benaderd. De partij vindt dat de gemeenteraad eerder en volledig op de hoogte had moeten zijn.

Daarnaast zet de SP vraagtekens bij de afweging rond openbare orde en veiligheid. De partij verwijst naar eerdere controverses rond de artiest en vraagt hoe risico’s, mogelijke protesten en maatschappelijke onrust worden meegewogen. Ook wordt de vergelijking gemaakt met eerdere besluiten van de burgemeester, waarbij evenementen of acties wél werden beperkt.

De impact op de Arnhemse samenleving speelt daarbij een centrale rol. De SP wijst op gevoelens van pijn en onrust bij onder meer de Joodse gemeenschap en vraagt hoe het college deze signalen betrekt bij de besluitvorming.

De partij wil bovendien weten of er al overleg is geweest met het GelreDome en of de raad tijdig wordt geïnformeerd vóórdat een definitief besluit valt. Daarmee groeit de discussie rond de concerten uit tot een politiek dossier dat de komende tijd nadrukkelijk op de Arnhemse agenda blijft staan.