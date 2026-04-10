Kunst en technologie komen samen in AR-route door Klarendal

ARNHEM – In het Arnhemse Modekwartier verschijnt vanaf 9 mei een nieuwe kunstroute die bezoekers letterlijk anders laat kijken naar hun omgeving. Met Look Twice brengt ontwerpster Hanneke van de Pol een augmented reality (AR)-ervaring naar de Klarendalseweg, waarbij fysieke kunstwerken tot leven komen via een smartphone.

Langs de Klarendalseweg zijn op ramen en muren verschillende kunstwerken aangebracht. Op het eerste gezicht lijken het statische beelden, maar wie de gratis app Artivive gebruikt en de camera op de werken richt, ontdekt een verborgen laag. Animaties, korte scènes en geluid zorgen voor een extra dimensie, waardoor de grens tussen realiteit en verbeelding vervaagt.

Volgens Van de Pol draait het project om anders kijken naar wat er al is. “Soms moet je twee keer kijken om echt te zien wat er gebeurt,” luidt het uitgangspunt van de route. Die gedachte vormt de basis van het project, dat voortkomt uit een onderzoek naar hoe ideeën en dromen zich ontwikkelen tot tastbare realiteit.

De route is niet alleen een artistiek experiment, maar heeft ook invloed op de wijk zelf. Leegstaande etalages en anonieme plekken krijgen een nieuwe functie en worden onderdeel van de ervaring. Daarmee verandert het Modekwartier in een ontdekkingstocht langs ateliers, winkels en verborgen hoeken die normaal onopgemerkt blijven.

De AR-route start bij restaurant Goed Proeven en is vrij toegankelijk. Bezoekers kunnen ter plekke een routekaart ophalen of deze vinden via de website van het Modekwartier.

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 9 mei om 12:00 uur op de Klarendalseweg, ter hoogte van het pleintje tussen Zuijders en Wildside Klarendal. Van de Pol is die dag zelf aanwezig en loopt twee keer de route met bezoekers, om 12:30 uur en om 15:00 uur.

Het project is tot stand gekomen met financiering van de gemeente Arnhem en met ondersteuning van Volkshuisvesting en DOCKS.