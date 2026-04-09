Klankborgroep AZC Heijenoord van start gegaan

Op dit moment worden de gebouwen van voormalig revalidatieoord Klimmendaal aan de Heijenoordseweg verbouwd tot een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen. Het is de bedoeling dat de locatie in november 2026 geopend wordt en dat er maximaal 305 vluchtelingen gehuisvest worden van wie 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama’s). Om de komst van de opvanglocatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zowel voor de vluchtelingen als de omwonenden, heeft de gemeente een klankborgroep ingesteld. Op 8 april vond daarvan de eerste bijeenkomst plaats in Klimmendaal.

(Tekst en foto’s Henk Donkers)

De verbouwing tot een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen is in volle gang.

De bijeenkomst verliep in goede harmonie en de sfeer was constructief-kritisch. “We hebben zorgpunten”, aldus een van de omwonenden, “maar we willen graag dat de opvang een succes wordt en dat onze leefomgeving prettig blijft.” De zorgen betreffen een mogelijke aantasting van het algemene gevoel van veiligheid, met name op donkere plekken en straten met weinig verlichting, de looproutes naar de stad en naar de school aan de Veluwestraat waar de ama’s naartoe gaan, (de sfeer op) de speelveldjes en de mogelijke verrommeling van de natuur. Benadrukt wordt dat sommige plekken ook nu al – zonder asielzoekers – problemen opleveren. Daarom wil de gemeente de huidige situatie in een nulmeting vastleggen en daarna ontwikkelingen monitoren.

Voelsprieten

In de klankbordgroep zitten naast omwonenden vertegenwoordigers van de gemeente, het COA en de wijkagent. Voor de klankbordgroep hebben zich 26 omwonenden aangemeld. Volgens programmamanager opvang vluchtelingen Thor Smits, die de bijeenkomst leidde, speelt de klankbordgroep zowel vóór de opening als daarna een belangrijke rol.

Vóór de opening moet er een goed werkend beheersplan voor deze locatie worden opgesteld en daarvoor willen gemeente en COA “kennis ophalen bij omwonenden”. Na de opening willen gemeente en COA – in eerste instantie wekelijks – met de klankbordgroep bespreken hoe de opvang verloopt, wat voor problemen zich eventueel voordoen en wat daartegen gedaan kan worden. “Jullie zijn onze voelsprieten, zowel in positieve als negatieve zin.”

Drie ‘zorghotspots’

Op basis van eerdere gesprekken zijn er drie ‘zorghotspots’ geformuleerd: terrein Klimmendaal en bosrand (waaronder nieuwbouw revalidatieoord Klimmendaal (portier: “Wij krijgen vlakbij ineens 305 nieuwe buren.”), Jachthoornlaan (looproute naar de stad) en terrein Het Dorp, en het ‘Calunaveld’/speeltuinen en rest van de wijk.

In een ‘schouw’ werden in drie groepen de zorghotspots tijdens een buurtwandeling nauwkeurig onder de loupe genomen. Elke groep inventariseerde per hotspot mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen. Die vormen een belangrijke input voor het beheersplan. Bij de groep waarin ik meeliep (Calunaveld) waren dat er tien. Bij de meeste knelpunten was het devies: in de gaten houden en ingrijpen als er problemen zijn. Bij enkele punten werden concrete maatregelen voorgesteld zoals bij het Calunaveld: toegangspoort met een bordje met de openingstijden. De meelopende boa: “Dan hebben we een grond om in te grijpen als zich na dat tijdstip problemen voordoen.”

De gemeente zet alle knelpunten en mogelijke oplossingen op een rijtje en koppelt deze terug naar de klankbordgroep. Volgende bijenkomst is op 8 juni.

Bespreking knelpunt tijdens de schouw, slecht verlichte kant van de Heijenoordseweg.