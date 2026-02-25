Bewoners blijven zich verzetten tegen opvanglocatie Heijenoord

ARNHEM – Het verzet tegen de geplande opvanglocatie voor asielzoekers in Heijenoord houdt aan. Inmiddels is een online petitie gestart waarin initiatiefnemers de gemeente Arnhem oproepen af te zien van de locatie. Binnen korte tijd hebben honderden mensen de oproep ‘Stop AZC-locatie Heijenoord Arnhem’ ondertekend.

De petitie is opgezet door betrokkenen uit de wijk, die stellen dat omwonenden onvoldoende zijn meegenomen in de besluitvorming rond de opvanglocatie. Volgens de initiatiefnemers roept de komst van een opvang voor circa 305 asielzoekers, waaronder ongeveer 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers, vragen op over draagvlak, veiligheid en de geschiktheid van de locatie.

Op de petitiewebsite schrijven de initiatiefnemers dat de omgeving volgens hen kwetsbaar is, onder meer vanwege de aanwezigheid van basisscholen, zorgvoorzieningen en instellingen voor ouderen en mensen met een beperking in de directe nabijheid. Ook stellen zij dat geen openbaar veiligheidsonderzoek bekend is en dat Arnhem volgens hen al ruim boven de landelijke opvangnorm zou zitten.

Daarnaast vragen de initiatiefnemers de gemeente te onderzoeken of het pand eventueel tijdelijk gebruikt kan worden voor huisvesting van Arnhemse woningzoekenden of studenten. Uiteindelijk verzoeken zij het gemeentebestuur af te zien van de geplande AZC-locatie.

De actie volgt op eerdere bezwaren van bewoners tegen het plan. Eerder werd duidelijk dat opvang van Oekraïense vluchtelingen op deze plek niet doorging vanwege stikstofbeperkingen rond natuurgebied Mariëndaal, waarna het pand in beeld bleef voor reguliere asielopvang.

Of de petitie gevolgen heeft voor het verdere besluitvormingstraject is nog onduidelijk. De gemeente Arnhem liet eerder weten dat de keuze voor opvanglocaties onderdeel is van bredere afspraken rond asielopvang in de regio.