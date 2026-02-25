Eigenaar gesloten gaysauna verdacht van illegale handel, zorgen in raad over toezicht

ARNHEM – De baas van de inmiddels gesloten gaysauna Steamworks in Arnhem wordt verdacht van het jarenlang verkopen van verdovende middelen vanuit zijn onderneming. Dat blijkt uit politieonderzoek naar activiteiten rond de sauna, die eerder al onderwerp was van een inval en inmiddels gesloten is. De verdachte zelf stelt dat de verdenkingen zijn gebaseerd op valse verklaringen.

De kwestie heeft inmiddels ook politieke aandacht gekregen. Raadsleden van PvdA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over mogelijke signalen die in de afgelopen jaren zouden zijn afgegeven over onveilige situaties en mogelijke ondermijning rond de locatie.

Zorgen over toezicht en signalen

De Arnhemse raadsleden willen onder meer weten of de gemeente in eerdere jaren signalen heeft ontvangen van oud-werknemers, samenwerkingspartners of toezichthoudende instanties. Daarbij vragen zij inzicht in hoe meldingen zijn geregistreerd, beoordeeld en opgevolgd.

Ook wordt gevraagd hoe het toezicht op de locatie was ingericht en hoe de samenwerking verliep tussen gemeente, politie, GGD en betrokken zorgorganisaties bij locaties waar verhoogde veiligheids- of gezondheidsrisico’s kunnen spelen.

Mogelijk vervolg in gemeenteraad

De vragen raken aan een bredere discussie over de manier waarop signalen uit de samenleving worden behandeld en hoe toezicht en handhaving georganiseerd zijn bij risicolocaties binnen het uitgaansleven. De indieners willen weten of verbeteringen nodig zijn in de samenwerking tussen instanties om problemen eerder te signaleren.