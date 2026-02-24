Expositie ‘Over Grenzen’ in Spijkerkwartier zet thema vluchten centraal

ARNHEM – In buurthuis De Lommerd in het Spijkerkwartier opent begin maart de expositie Over Grenzen van Arnhemse kunstenaar Wim van Cappelle. Met grote, kleurrijke werken onderzoekt hij het thema vluchten en de betekenis van grenzen — zowel letterlijk als moreel. De tentoonstelling is van 2 maart tot en met 9 april te bezoeken.

Kunst als spiegel van de tijd

Van Cappelle (1955), zelf bewoner van het Spijkerkwartier, laat zich inspireren door wat er wereldwijd gebeurt. Oorlogen, politieke spanningen en migratievraagstukken vormen de achtergrond van zijn werk. Hij kiest daarbij niet voor een uitgesproken politiek standpunt, maar wil vooral vragen oproepen.

Waarom slaan mensen op de vlucht? Waar vinden zij onderdak? En hoe tijdelijk is een veilige plek eigenlijk? Volgens de kunstenaar zijn dat vragen die steeds dichter bij huis komen.

Een van de werken, Onderdak, ontstond vanuit een persoonlijke herinnering. Waar kamperen vroeger symbool stond voor vrijheid, verwijst een tent vandaag volgens hem ook naar noodopvang en kwetsbaarheid.

Grenzen als aanleiding voor gesprek

De titel Over Grenzen verwijst niet alleen naar landsgrenzen. Van Cappelle wil ook stilstaan bij morele grenzen die volgens hem regelmatig worden overschreden. Zijn kunst moet bezoekers uitnodigen tot gesprek en reflectie.

De werken zijn bewust groot en indringend uitgevoerd. Ze zijn volgens de maker minder bedoeld voor boven de bank, maar juist voor publieke ruimtes zoals bibliotheken, kantoren of onderwijsinstellingen, waar ontmoeting en discussie kunnen ontstaan.

Kunst van gebruikte tenten

Opvallend is het materiaalgebruik. Van Cappelle werkt voornamelijk met tweedehands tenten, afkomstig uit kringloopwinkels of van bekenden. Tentdoek, grondzeilen, haringen en scheerlijnen krijgen in zijn werk een nieuwe betekenis. Het materiaal verwijst direct naar tijdelijke onderkomens en het zoeken naar veiligheid.

Opening en praktische informatie

De tentoonstelling is van 2 maart tot en met 9 april te zien in buurthuis De Lommerd aan de Spijkerstraat 185a. Bezoekers zijn welkom van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Het werk is te koop; de helft van de opbrengst gaat naar een non-profitorganisatie die zich inzet voor vluchtelingen.