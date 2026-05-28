CDA schuift David de Vries naar voren als wethouder in nieuw Arnhems college

ARNHEM – Het CDA in Arnhem heeft David de Vries naar voren geschoven als wethouderskandidaat voor het nieuwe stadsbestuur. Met de voordracht van De Vries maakt het CDA als een van de coalitiepartijen bekend wie namens hen moet toetreden tot het nieuwe college. Alleen PRO Arnhem heeft de beoogde wethouder(s) nog niet officieel naar buiten gebracht.

Eerder werd al bekend dat CDA Arnhem gaat deelnemen aan de nieuwe coalitie met PRO Arnhem, D66, Arnhem Centraal en Partij voor de Dieren. Op 3 juni wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. De leden van de partijen moeten het akkoord nog goedkeuren.

De 41-jarige De Vries woont met zijn vrouw en negen maanden oude tweeling in het Spijkerkwartier in Arnhem. Momenteel werkt hij als algemeen directeur van 1Stroom, de ambtelijke samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Duiven en Westervoort. Daarvoor was hij onder meer directeur Stedelijke Ontwikkeling bij de gemeente Helmond.

Volgens fractievoorzitter Luc Groot kiest het CDA met De Vries voor “vernieuwing én ervaring”. “Hij weet wat het werk van bestuurders vraagt en heeft veel kennis over de inhoud,” aldus Groot.

De Vries zelf noemt het wethouderschap in Arnhem een “droombaan”. Daarbij wijst hij op de grote verschillen tussen Arnhemse wijken en de uitdagingen rond leefbaarheid. “Daar wil ik het verschil op maken,” zegt hij.