Koningsnacht 2026 start eenmalig al in de middag

ARNHEM – Koningsnacht 2026 begint dit jaar uitzonderlijk vroeg. Voor het eerst mogen de festiviteiten al om 14.00 uur van start gaan, waardoor Arnhem zich opmaakt voor een extra lange feestdag in de binnenstad.

De gemeente Arnhem heeft de organisatie van Koningsdag Arnhem een eenmalige toestemming gegeven om eerder te beginnen. Omdat Koningsnacht dit jaar op zondag valt en direct overgaat in Koningsdag op maandag, ontstond ruimte om het programma naar voren te halen. Volgens de organisatie biedt dat bezoekers meer tijd om van het evenement te genieten.

Voorzitter Peter Paul van der Kaaij van stichting Koningsdag Arnhem noemt de beslissing “een prachtige uitkomst”. Volgens hem is het eerdere startmoment het resultaat van overleg met de gemeente. “We hebben samen gekeken naar wat wél mogelijk is. Daardoor kunnen we bezoekers een extra lange, feestelijke Koningsnacht bieden,” aldus Van der Kaaij.

Compromis voor bewoners binnenstad

Waar Koningsnacht eerder begint, eindigt Koningsdag juist iets eerder dan sommige jaren gebruikelijk was. Het programma stopt al om 23.00 uur. Dat tijdstip is gekozen als compromis met bewoners van de binnenstad, zodat de overlast beperkt blijft. Ook speelt mee dat de dinsdag na Koningsdag voor veel mensen weer een normale werkdag is.

Volgens de organisatie moet die balans ervoor zorgen dat het feest zowel toegankelijk als verantwoord blijft.

Verkeer en bereikbaarheid aangepast

De eerdere start heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrum. Op zondag 26 april wordt de Weerdjesstraat vanaf 14.00 uur afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Daardoor is parkeergarage Rozet vanaf dat moment niet meer bereikbaar voor in- en uitrijdend verkeer.

Andere parkeergarages blijven wel toegankelijk. Bezoekers wordt aangeraden zoveel mogelijk met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Als alternatief wijst de organisatie op het transferium bij GelreDome, waar gratis geparkeerd kan worden. Voor €3,50 reizen maximaal vier personen vanaf daar naar de binnenstad.

Muziek door de hele stad

De koopzondag krijgt volgens de organisatie een extra feestelijk karakter, met live muziek verspreid door Arnhem. Net als voorgaande jaren blijft het programma gratis toegankelijk en gericht op een breed publiek.

Met podia en optredens op verschillende locaties wil Arnhem opnieuw uitpakken als gastheer van wat de organisatie omschrijft als het grootste gratis Koningsdagfestival van Nederland. De verwachting is dat tienduizenden bezoekers naar de binnenstad trekken voor een lang oranje weekend.