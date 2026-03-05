Feestelijke opening markthal brengt weer leven op het Marktplein in de Geitenkamp

ARNHEM – Na maanden van wachten heeft de Geitenkamp weer een plek waar bewoners hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Woensdag werd de tijdelijke markthal op het Marktplein feestelijk geopend. In de wijk werd de opening met opluchting ontvangen.

Het was gezellig druk tijdens de opening. Bewoners kwamen nieuwsgierig een kijkje nemen bij de nieuwe kramen en maakten van de gelegenheid gebruik om elkaar te ontmoeten. Ook waren meerdere raadsleden van verschillende partijen aanwezig om de opening bij te wonen.

Voor veel bewoners betekent de markthal meer dan alleen een plek om boodschappen te doen. “Hopelijk trekt dit initiatief nieuwe ondernemers naar deze plek,” zegt een bewoner die een rondje maakt langs de kramen.

Aanbod en ontmoetingsplek

In de markthal zijn verschillende lokale ondernemers te vinden. Zo verkoopt De Blauwe Tomaat verse groente en fruit, aangevuld met zuivelproducten van Landwinkel IJsseloord en eieren van zorgboerderij Tokhok. Ook fruitkwekerij De Stokhorst uit Groessen heeft een plek in de hal en biedt naast fruit ook kaas, sappen, noten en vlees aan. Daarnaast zijn Proeflokaal Enjoy & Learn en Switi on Tour aanwezig.

De markthal is niet alleen bedoeld voor boodschappen, maar ook als ontmoetingsplek in de wijk. In de hal is een koffiecorner ingericht waar bewoners gratis koffie en thee kunnen drinken. Voor jonge kinderen is er een speelhoek.

De tijdelijke voorziening is voorlopig geopend op dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 13.00 uur en op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.30 uur.

Foto: © Arnhemsche Courant

Bewonersactie

De komst van de markthal kent een lange aanloop. Nadat de supermarkt uit de wijk verdween, groeide de onvrede onder bewoners. In de wijk verschenen spandoeken en bewoners organiseerden een petitie en een demonstratie om aandacht te vragen voor het gebrek aan voorzieningen.

SP-raadslid Noud Roelen, zelf bewoner van de Geitenkamp, speelde daarbij een actieve rol. Hij bleef het onderwerp onder de aandacht brengen in de gemeenteraad.

“Het is een mooi resultaat voor de wijk en goed dat het leegstaande pand weer een invulling heeft,” laat Roelen weten. “Maar de drijvende krachten hierachter verdienen veel meer credits: dat zijn de bewoners zelf. Samen met de SP hebben zij hun nek uitgestoken om er iets van te maken.”

Eerste stap

Volgens wethouder economie Nermina Kundić was het vertrek van de supermarkt een grote klap voor de wijk. “Toen de supermarkt vertrok, raakten de Geitenkampers een belangrijke voorziening en ontmoetingsplek kwijt. Daardoor kwam ook het marktplein verder onder druk te staan. Nu kunnen bewoners weer voor verschillende boodschappen in hun eigen wijk terecht en hebben ze weer een plek om elkaar te ontmoeten.”

De tijdelijke markthal wordt de komende twee jaar gecoördineerd door het Nationaal Programma Arnhem-Oost. De voorziening moet zorgen voor meer levendigheid op het Marktplein en is volgens de gemeente een eerste stap richting een structurele oplossing. Tegelijk blijft de inzet van de gemeente gericht op de terugkeer van een volwaardige supermarkt in de wijk.