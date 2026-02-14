Inclusieve danskracht Introdans schittert in Arnhem

ARNHEM – Na het grote succes van HubClub in 2023 keert Introdans terug met een nieuwe, bruisende editie: HubClub’26. Een voorstelling die niet alleen de kracht van dans viert, maar vooral de kracht van mensen. Diverse bodies & minds staan samen op het podium in een avond vol energie, contrast en ontroering. Op maandag 2 en dinsdag 3 maart is de productie te zien in Musis Arnhem.

Dans voorbij de norm

Voor HubClub’26 nodigde Introdans een indrukwekkende groep (inter)nationale choreografen uit om bestaand werk opnieuw te bekijken – en vooral opnieuw te maken. Niet voor een traditionele cast, maar voor een bont en inclusief ensemble dat de norm oprekt en verrijkt. Op het programma staan herziene werken van Conny Janssen, Fernando Melo en Inbal Pinto. Introdans-choreograaf Adriaan Luteijn tekent voor de eindregie en creëert bovendien de sprankelende ouverture en finale waarin de volledige cast samenkomt.

Waar het schuurt, ontstaat energie

Zo ontstaat een bijzondere ontmoeting tussen modern danserfgoed en performers uit uiteenlopende fysieke, sociale en artistieke werelden. Verschillen vormen hier geen obstakel, maar juist de motor van schoonheid en kracht. De voorstelling krijgt vorm in een clubachtige setting, waar energie, frictie en verbinding voelbaar zijn.

“Als je zoveel verschillende mensen bij elkaar brengt, gaat er iets schuren,” zegt Luteijn, die in 2025 werd bekroond met de Cultuurfonds Gelderland Cultuurprijs voor zijn jarenlange inzet voor inclusieve dans. “Juist dat schuren zorgt voor een hele mooie energie. En het is die energie waar de HubClub op draait.”

Een rockconcert voor de ziel

Een opvallende bijdrage komt van choreograaf en community artist Jordy Dik, die – anders dan de andere makers – geen bestaand werk hertaalde, maar een compleet nieuwe creatie maakte voor Introdans: Live, Live: All We Can Do Is Live. Wie vorig jaar bij End of Season 2025 was, kreeg al een voorproefje. Dik noemt het zelf een rockconcert voor de ziel: uitbundig, emotioneel en een viering van de schoonheid van diversiteit.

Voor Dik is werken met een inclusieve cast vanzelfsprekend. Als artistiek leider van Compagnie Tiuri, dat volledig inzet op professionele inclusieve producties, is het dagelijkse praktijk. Toch plaatst hij het begrip inclusie in perspectief. “Het gaat mij niet zozeer om inclusie. Dat is slechts een stap. Menselijkheid is het eindpunt.”

Perfectie is daarbij niet zijn doel. “Het gaat mij erom dat we geraakt worden. Ik wil het leven op het toneel zien.” Voor de Arnhemse editie werkt Dik met een andere cast dan bij de eerdere presentatie. Muziek, licht en verhaal blijven overeind, maar de invulling krijgt nieuwe kleuren. “Ik werk vanuit co-creatie met de dansers, vanuit hun essentie en hun rijkdom. Hun unieke achtergronden zullen zonder meer invloed hebben op de kleur van de voorstelling.”

Dans in het schemerlicht

Tot de gastdansers behoort onder anderen Issam Zemmouri, de Marokkaanse danser en choreograaf die vanwege zijn geaardheid zijn land ontvluchtte en in 2021 in Nederland asiel kreeg. “Waar ik me nu in bevind, is niet de duisternis, maar de weg ernaartoe,” zegt hij. In NRC vertelde hij onlangs over zijn nieuwe creatie Countdown: binnenkort verliest hij het licht in zijn ogen, maar juist nu wil hij het publiek laten ervaren hoe het is om je met andere zintuigen te oriënteren in de wereld. Vorig jaar maakte hij al een indringende solo over zijn naderende blindheid. In HubClub’26 staat hij naast andere performers met ieder hun eigen achtergrond, verhaal en bewegingssignatuur. Samen vormen zij een ensemble dat niet in één mal past – en dat juist daardoor zo rijk en gelaagd is.

Arnhem als kloppend hart

Voor Arnhem heeft HubClub’26 een extra lading. Introdans is diep verankerd in de stad en bouwt hier al jaren aan inclusieve danspraktijk, onder meer via het concept De Ontmoeting, dat Adriaan Luteijn de afgelopen vijfentwintig jaar ontwikkelde. HubClub’26 is daarvan een feestelijke en eigentijdse voortzetting.

Artistiek directeur Roel Voorintholt vat het treffend samen: “HubClub voelt als een feestje met bijzondere gasten waarin danskracht voor iedereen wordt gevierd. Echt iets om naar uit te kijken!”

En dat is het. HubClub’26 is geen gewone dansvoorstelling, maar een ervaring. Een avond waarop verschillen samensmelten tot pure podiumkracht – en waar Arnhem trots op mag zijn. Dit wil je niet missen.