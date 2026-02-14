Gemeentehuis krijgt eerste monumentschildje

ARNHEM – Het Arnhemse gemeentehuis heeft als eerste gebouw in de stad een speciaal monumentschildje gekregen voor gemeentelijke monumenten. Het schildje werd deze week onthuld aan de gevel van het stadhuis, dat zelf ook de status van gemeentelijk monument draagt. Daarmee krijgt een langgekoesterde wens om Arnhemse monumenten zichtbaarder te maken concreet vorm.

Het initiatief voor de schildjes komt van Arnhemmer Henk Eggink. Samen met wethouder erfgoed Bob Roelofs bezocht hij eerder de stad Doesburg om te bekijken hoe monumenten daar herkenbaar worden gemaakt in het straatbeeld. Dat bezoek vormde de inspiratie om ook in Arnhem een vergelijkbaar systeem in te voeren.

Volgens de wethouder helpt het schildje inwoners en bezoekers anders naar hun eigen stad te kijken. “Meestal ga je naar het buitenland om mooie panden te zien, maar in je eigen stad zijn nog veel meer dingen te zien. Met het schildje geef je aan dat de monumentale waarde van een pand erkend en gezien wordt,” aldus Roelofs tijdens de onthulling.

Breed draagvlak

Het idee leeft niet alleen bij initiatiefnemers en het college. Ook de gemeenteraad vroeg afgelopen najaar om een betere zichtbaarheid van gemeentelijke monumenten. Daardoor ontstond breed draagvlak om de herkenbare schildjes daadwerkelijk in te voeren.

Arnhem telt honderden gemeentelijke monumenten, maar voor veel inwoners is niet altijd duidelijk welke gebouwen deze status hebben. Met de nieuwe schildjes wil de gemeente daar verandering in brengen en het historisch bewustzijn vergroten.

Duurzamer ontwerp

Voor het ontwerp werd gekozen voor een vernieuwende aanpak. Ontwerper Erik Vos ging bewust op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief voor de traditionele geëmailleerde monumentenschildjes. Het Arnhemse schildje is daarom gemaakt van geanodiseerd aluminium, waarna het oppervlak met een laser is bewerkt. Die techniek zorgt volgens betrokkenen voor een duurzame en onderhoudsarme oplossing.

Binnenkort aan te vragen

Volgens Carolien Bakker, afdelingshoofd Erfgoed en Milieu van de gemeente Arnhem, blijft het niet bij dit ene exemplaar. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen het schildje binnenkort zelf aanvragen bij de gemeente. Daarmee moet het schildje geleidelijk in steeds meer Arnhemse straten verschijnen.

Met de plaatsing bij het gemeentehuis is alvast een symbolische eerste stap gezet: het gebouw waarin het gemeentelijk beleid wordt gemaakt, draagt nu zelf zichtbaar de erkenning van het Arnhemse erfgoed.