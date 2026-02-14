Energievoorziening Kleefse Waard niet door houtverbranding

ARNHEM – SP en Partij voor de Dieren gaan samenwerken aan één amendement ter wijziging van de gebiedsvisie van gemeente Arnhem. Het doel is om houtverbranding uit te sluiten als vorm van duurzame, hernieuwbare energie. En om de biomassacentrale, met hout als biomassa, op de Kleefse Waard te vervangen door een schonere energiecentrale. Dit is besloten op de politieke avond van woensdag 11 februari jongstleden.

(Door: Heidi Touw)

Op deze politieke avond van gemeente Arnhem is gediscussieerd over de houtverbranding van de biomassacentrale van Veolia op Industriepark Kleefse Waard. SP noemt de biomassacentrale een giftige smeerpijp. “De schadelijke uitstoot waait of naar de kindertjes in Presikhaaf of naar de kindertjes in Westervoort.”, aldus Gerrie Elferink raadslid van de SP. Hoe kan het zijn dat de gebiedsvisie van gemeente Arnhem ruimte geeft aan de biomassacentrale?! Hoe kan het zijn dat houtverbranding wordt genoemd als hernieuwbare energie?! Hoe kan het zijn dat een particulier bedrijf als Veolia landelijke subsidie verkrijgt en winst kan maken met zo’n vervuilende centrale als de biomassacentrale op de Kleefse Waard?! Dergelijke vragen worden opgeworpen. Rapporten van provincie Gelderland wijzen keer op keer uit dat de emissies aan ammoniak en stikstof te hoog zijn.

Vragen aan de wethouder Nermina Kundić leveren de uitspraak op dat ook zíj wil, dat de biomassacentrale van Veolia op de Kleefse Waard wordt uitgefaseerd. Handelende partij is dan provincie Gelderland, de vergunningverstrekker, en niet gemeente Arnhem. Hoe en wanneer precies de uitfasering plaatsvindt komt niet echt aan de orde op deze politieke avond.

Dat er voldaan moet worden aan de vraag aan energie op het industrieterrein is een belangrijk uitgangspunt. Maar dan graag alleen middels een ‘gas/stoom turbine’. Dit is een elektriciteitscentrale met een gasturbine aangedreven door aardgas én een stoomturbine aangedreven door stoom, die wordt verhit door de warmte van de gassen van de gasturbine (red).

Om de tekst van de gebiedsvisie van gemeente Arnhem aan te passen diende zowel SP als Partij voor de Dieren in combinatie met Groen Links en PvdA een amendement in. SP was daar verbolgen over. Resultaat van de behandeling van het eerste amendement, die van SP, was dat de twee amendementen worden samengevoegd. Dit betekent dat het amendement van SP wordt aangevuld met enkele concrete voorstellen tot tekstwijziging van Partij voor de Dieren.

Leo de Groot van Partij voor de Dieren benadrukt tijdens deze avond dat het verbranden van biomassa en het verbranden van afval nooit op haar goedkeuring kan rekenen.