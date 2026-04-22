‘Het gaat niet om een doek, maar om integriteit’: Elfrink haalt uit naar banner Arnhem Centraal op rijksmonument

ARNHEM – De politieke rel rond de reclamebanner van Arnhem Centraal aan de Walburgiskerk krijgt een nieuwe wending. SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink haalt hard uit naar het college en wethouder Bob Roelofs. “Het gaat niet om een doek, maar om integriteit,” stelt hij, nadat uit stukken blijkt dat de banner zonder vergunning aan het rijksmonument hing.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hing korte tijd een spandoek met de tekst “Stem 4 Arnhem Centraal” aan de Walburgiskerk. Voor de plaatsing was geen vergunning verleend en een negatief advies lag al klaar. Toch werd de banner opgehangen en pas na contact met de gemeente weer verwijderd.

Opvallend is dat het college stelt dat de banner op 17 maart werd geplaatst, terwijl Roelofs zelf al op 16 maart een foto van het spandoek op Facebook deelde, zegt Elfrink. Dat roept nieuwe vragen op over het moment van plaatsing en wat er toen al bekend was.

Het college stelt dat er volgens de regels is gehandeld. De vergunning werd niet verleend en nadat duidelijk werd dat de banner toch hing, is Arnhem Centraal verzocht deze direct weg te halen. Omdat dat snel gebeurde, was handhaving volgens het college niet meer nodig. Ook benadrukt het college dat wethouder Roelofs zich niet heeft bemoeid met de aanvraag of beoordeling.

Voor Elfrink is dat moeilijk te rijmen met de vrijgegeven stukken. In WhatsApp-berichten tussen Roelofs en de eigenaar van de Walburgiskerk ziet hij aanwijzingen dat de wethouder vooraf op de hoogte was van de plannen en daarop reageerde. Volgens Elfrink wees Roelofs de eigenaar niet op de regels, maar moedigde hij hem juist “amicaal” aan om het spandoek van zijn eigen partij op te hangen. Daarmee wringt het volgens hem met de lezing van het college dat Roelofs geen rol speelde. “Het college kiest voor een procedureel verweer, maar gaat voorbij aan het moreel kompas,” zegt hij. “Het gaat hier niet om een doek, maar om integriteit in de lokale democratie.”

De SP laat het er niet bij zitten en gaat vervolgvragen stellen.