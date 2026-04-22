Vrees om verdwijnen zorgboerderij groeit, maar nieuwe huurder schetst toekomst met kinderboerderij en wijkfunctie

ARNHEM – De toekomst van zorgboerderij De Kroon in Arnhem-Zuid krijgt een andere invulling dan nu, maar verdwijnt niet volledig. De nieuwe huurder, Vloww, wil de locatie ontwikkelen tot een brede ontmoetingsplek voor de wijk, waarin ook een kinderboerderij en activiteiten met dieren een plek houden. Dat blijkt uit een plan van de organisatie dat onze redactie heeft ingezien.

Van zorgboerderij naar wijkgerichte ontmoetingsplek

Volgens Vloww moet De Kroon uitgroeien tot een centrale plek in De Laar-Oost waar bewoners samenkomen. In het plan wordt gesproken over een “bruisend ontmoetingspunt” met ruimte voor activiteiten, educatie en sociale verbinding. De kinderboerderij en speeltuin blijven daarbij onderdeel van de locatie. Tegelijk verschuift de nadruk: waar de huidige invulling vooral draait om dagbesteding en zorg, zet Vloww in op een bredere wijkfunctie. Het doel is dat De Kroon op termijn functioneert als een soort “huiskamer van de wijk”, met ruimte voor ontmoeting, ontwikkeling en ondersteuning.

Meer functies: werk, horeca en activiteiten

De plannen gaan verder dan alleen zorg en dieren. Vloww wil inzetten op begeleiding richting werk en participatie, aangevuld met activiteiten voor zowel jongeren als ouderen. Ook wordt gedacht aan een eetcafé of kleinschalige horeca, in combinatie met samenwerking met wijkorganisaties. Daarmee verandert het karakter van de locatie. De dieren en kinderboerderij blijven, maar vormen niet langer de kern van het terrein.

Samenwerking met huidige exploitant mislukt

Volgens directeur Mark Klein Gunnewiek heeft Vloww geprobeerd samen te werken met de huidige exploitant van de zorgboerderij.

“Wij hebben gepoogd een samenwerking op te zetten, maar dit is mislukt,” laat hij weten. Vloww wil het terrein uiteindelijk “met een schone lei” betrekken, waarbij het perceel vrij van gebruikers wordt opgeleverd. De organisatie benadrukt dat zij zich verder buiten het conflict tussen de gemeente en de huidige exploitant wil houden.

Beeld in de wijk verdeeld

In de wijk wordt verschillend gereageerd op de ontwikkelingen rond De Kroon. Veel bewoners spreken hun steun uit voor behoud van de huidige zorgboerderij en tekenden een petitie. Tegelijk klinkt er ook een ander geluid. Een omwonende laat weten dat er in het verleden sprake is geweest van overlast op het terrein. Volgens deze bewoner zijn daar destijds meldingen van gedaan bij de gemeente.

Toekomst nog onzeker

Ondanks de plannen blijft de toekomst van De Kroon voorlopig onzeker. De gemeente Arnhem eist via de rechter de ontruiming van de zorgboerderij. Daarover diende maandag een kort geding tussen de gemeente en de huidige huurder. De uitspraak wordt begin mei verwacht. Die zal bepalen of de nieuwe invulling van het terrein daadwerkelijk doorgaat en in welke vorm de bestaande functies behouden blijven.

De fractie van BurgerBelang Arnhem heeft vragen gesteld aan het college.