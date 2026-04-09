Kleedjesmarkt keert terug naar Sonsbeekpark tijdens Koningsdag

ARNHEM – De kleedjesmarkt tijdens Koningsdag keert dit jaar terug naar het Park Sonsbeek. Net als twee jaar geleden vindt het evenement plaats rondom de Stadsvilla Sonsbeek en het hertenkamp, waar opnieuw een feestelijke dag voor gezinnen en kinderen wordt georganiseerd. De kleedjesmarkt is alleen voor kinderen en er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarom moet men zich vooraf aanmelden en geldt: vol = vol.

Bezoekers kunnen die dag niet alleen struinen langs kleedjes, maar ook genieten van muziek, een open podium (ook hiervoor kan je je aanmelden) voor lokaal talent en verschillende kinderactiviteiten zoals schminken en springkussens. Daarmee krijgt het terrein opnieuw het karakter van een toegankelijke en levendige gezinsdag in het park.

Opening door burgemeester

Om 12.00 uur opent burgemeester Ahmed Marcouch officieel het evenement, samen met het trompetterkorps te paard van Stal Mansour. De kleedjesmarkt duurt tot 16.00 uur, terwijl het muziekprogramma doorgaat tot 17.00 uur.

Stal Mansour. Foto: © Edwin Rijkaart

Wie na het programma in het park verder wil, kan terecht in de Stadhuishal Arnhem. Daar vindt op dezelfde dag een gratis concert plaats met optredens van onder meer Harmonieorkest Crescendo en ATK Brass. De inloop start om 13.45 uur, het concert begint om 14.00 uur.