Met de camper of caravan terug van vakantie? Zo lang mag die voor de deur staan in Arnhem

ARNHEM – De vakantie zit erop, de koffers zijn leeg en de wasmachine draait overuren. Maar dan staat je camper of caravan nog voor de deur. Handig om nog even uit te ruimen of schoon te maken, maar in Arnhem mag dat niet onbeperkt. Wie zijn vakantievoertuig op een openbare parkeerplek laat staan, moet rekening houden met duidelijke regels.

Een caravan, camper, vouwwagen of aanhanger mag in Arnhem maximaal drie dagen achter elkaar op een openbare parkeerplek staan. Per maand geldt bovendien een maximum van zes dagen. Daarna moet het voertuig dus weg van de openbare weg.

De regels gelden niet als de camper, caravan of aanhanger op eigen terrein staat. Wie ruimte heeft op de oprit of achter het huis, mag het voertuig daar dus langer laten staan.

Drie dagen voor uitruimen en schoonmaken

De gemeente Arnhem geeft inwoners daarmee ruimte om een camper of caravan na de vakantie tijdelijk voor de deur te zetten. Dat kan handig zijn om spullen uit te laden, schoon te maken of het voertuig klaar te maken voor de stalling.

Maar langer dan drie aaneengesloten dagen mag niet. Ook niet als het voertuig tussendoor nauwelijks wordt gebruikt. De gemeente stelt dat de regels nodig zijn omdat het aantal parkeerplekken in de stad beperkt is.

Toch valt in sommige Arnhemse straten op dat campers, caravans of aanhangers soms veel langer blijven staan. Of de gemeente daar actief op handhaaft, is niet duidelijk.

Let op bij grote campers

Is je camper langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter? Dan komt er in Arnhem nog een extra regel bij. Op de meeste plekken in de stad mag je namelijk geen groot voertuig parkeren. De lading telt daarbij ook mee.

Dat betekent dat een grote camper niet alleen onder de regel voor campers valt, maar ook onder het parkeerverbod voor grote voertuigen. Even voor de deur zetten om uit te pakken kan dus niet overal zomaar. Wie met een flinke camper terugkomt van vakantie, doet er goed aan vooraf te controleren of parkeren in de straat is toegestaan.

Een ontheffing voor het parkeren van een groot voertuig is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Die kan worden aangevraagd bij de gemeente. Het behandelen van zo’n aanvraag kost 84,85 euro. Ook als de aanvraag wordt afgewezen, moet dat bedrag worden betaald.

Grote voertuigen mogen in Arnhem wel parkeren op een aantal bedrijventerreinen en industrieterreinen. De gemeente noemt onder meer IJsseloord I, ’t Broek, De Kleefsche Waard, De Overmaat, Rijkerswoerd, De Gelderse Poort en Bakenhof.

Ook op parkeerterrein Billitonkade aan de Westervoortsedijk is parkeren van grote voertuigen toegestaan.

Voor de meeste vakantiegangers zal dat vooral handig zijn als tijdelijke oplossing. Wie een camper of caravan langer kwijt wil, zal meestal zijn aangewezen op een eigen oprit, stalling of een plek buiten de openbare weg.