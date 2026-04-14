“Love is our religion” Benefietbijeenkomst in de Bakermat met Sister Lucy

Op 8 mei organiseren Francien Griffioen, René Muller en Zoë Enklaar uit Arnhem in wijkcentrum Bakermat een bijzondere benefietbijeenkomst voor de stichting ‘Vrienden van Maher’. Maher is een Indiase organisatie die verstoten vrouwen en hun kinderen opvangt. Oprichtster/directeur Sister Lucy is de speciale gast van de avond. Ze eet mee en zal er spreken. Griffioen: “Sister Lucy is erg leuk om naar te luisteren; ze is een nuchtere, toegankelijke, charismatische vrouw met humor en een aanstekelijke schaterlach.” De avond is bedoeld voor (potentiële) donateurs en belangstellenden.

(Tekst Henk Donkers)

Sister Lucy Kurien (1956) is een katholieke non, afkomstig uit een groot boerengezin in Zuid-India. Haar ouders vonden het maar niks, zo vertelt ze in de documentaire ‘Sister Heart’, dat ze het klooster in wilde en iets voor arme mensen wilde doen. Ze waren bang dat ze een ziekte zou oplopen als ze bijvoorbeeld melaatsen zou gaan verzorgen of als vrouw en katholiek veel tegenwerking zou ondervinden in het hindoeïstische India met zijn kastenstelsel. Eenmaal in het klooster heeft ze in 1991 een traumatische ervaring. Op een avond belt er een vrouw aan die smeekt om onderdak omdat haar man haar mishandelt en er ook nog een vriendin op nahoudt. Sister Lucy zegt dat zij daar niet over mag beslissen. Ze vraagt de vrouw de volgende dag terug te komen nadat ze met haar overste overlegd heeft. De vrouw gaat naar huis. De volgende dag blijkt dat haar man haar met kerosine heeft overgoten en in brand gestoken. De vrouw, zeven maanden zwanger, overlijdt aan de brandwonden. “Nooit zal ik nog iemand onderdak weigeren”, neemt Sister Lucy zich daarna voor.

Maher: ‘huis van moeder’

Dat vrouwen overgoten worden met kerosine, de brandstof waarop in veel gezinnen gekookt wordt, komt vaker voor in India; huiselijk geweld is er wijdverbreid, veel vrouwen belanden – met hun kinderen – op straat. Anderen worden verstoten omdat ze verkracht zijn en niet meer uitgehuwelijkt kunnen worden. Sister Lucy richt in 1997 Maher op, wat letterlijk ‘huis van moeder’ betekent, en gaat verstoten vrouwen en hun kinderen opvangen in aparte huizen die ze daarvoor opzet. Momenteel heeft haar organisatie verspreid over India zo’n 70 opvanghuizen. Sinds de oprichting heeft Maher aan duizenden vrouwen en kinderen onderdak geboden.

Ontmoeting die indruk maakte

Francien Griffioen, voormalig manager maatschappelijk werk en jeugdzorg aan ROC Rijn-IJssel in Arnhem, maakte begin deze eeuw kennis met Sister Lucy. “In 2000 verhuisde ik met mijn man, die voor AKZO-Nobel werkte, en drie kinderen naar India. In de stad Pune, vlakbij Mumbai aan de westkust, ontmoette ik Sister Lucy. Ik was meteen onder de indruk. Het is een heel nuchtere, charismatische vrouw. Ze maakt met iedereen heel gemakkelijk contact. Ze heeft enkele ‘groten der aarde’ ontmoet zoals Bill Clinton, Sting en paus Franciscus, en talloze ‘awards’ gewonnen maar ze blijft heel gewoon. Ze is oprecht geïnteresseerd in iedereen en kan heerlijk schaterlachen. Ze is een katholieke non, maar het maakt haar niet uit of iemand katholiek, hindoe of moslim is. ‘Love is our religion’, zegt ze.”

Steungroep opgericht

Francien heeft in India heel wat Maher-opvanghuizen bezocht. Terug in Nederland richtte ze de stichting ‘Vrienden van Maher’ op. Francien: “Van Maher weet ik 100% zeker dat er geen cent aan de strijkstok blijft hangen. Ik wil andere organisaties niet tekortdoen, maar als ik zie wat Maher met weinig geld voor elkaar krijgt, verdienen ze onze steun. Sommige dingen zouden wij westerlingen anders aanpakken, maar ik heb met eigen ogen gezien dat haar aanpak werkt in de Indiase context. Zo zijn wij tegen uithuwelijking. Maar in India bestaat het. Maher vangt vrouwen op, maakt ze weer sterk en probeert ze weer een plek in de Indiase samenleving te geven. Dat betekent dat ze soms een geschikte huwelijkspartner voor hen zoeken. Wij zouden vrouwen en kinderen niet scheiden bij de opvang. Daar wel. De kinderen gaan naar afzonderlijke tehuizen waar ze eten, kleding en onderwijs krijgen, terwijl de moeders werken aan herstel en zelfstandigheid. In de weekends zien ze elkaar. Je ziet aan de vrouwen en kinderen dat het werkt. In kindertehuizen van westerse organisaties krijgen kinderen een kamer, een bed enzovoorts. Dat vindt Sister Lucy onzinnige luxe. Iedereen slaapt op een matje op de grond. Dat doet ze zelf ook.”

Veel Arnhemse donateurs

Vrienden van Maher heeft veel donateurs uit Arnhem. Sommigen zijn in 2017 donateur geworden na deelname aan een van de twee benefietdiners die Francien toen bij haar thuis organiseerde. Ook toen was Sister Lucy erbij. Nu willen ze het grootser aanpakken met een bijeenkomst in de grote zaal van de Bakermat.

René Muller was er toen ook bij: “Mijn zoon Daan heeft achttien jaar geleden vrijwilligerswerk gedaan bij Maher. Wij zijn hem toen gaan opzoeken en zo in contact gekomen met Maher en Sister Lucy. We waren zeer onder de indruk. We zagen blije mensen, oases van rust in het hectische India, het was er schoon, er werd aan cultuur gedaan… Terug in Nederland zijn we lid geworden van een steungroep in Friesland, niet wetende dat er in mijn eigen wijk ook een stichting bestond die Maher ondersteunde: de stichting die Francien heeft opgericht.”

Zoë Enklaar, sinds kort bestuurslid, schreef voor haar middelbare school een profielwerkstuk over ‘moeders in India’ en ging daarvoor, samen met haar vriendin Silke (de dochter van Francien) naar Pune. “Ik verwonder me er nog steeds over hoe open en warm we ontvangen werden. Maher en Sister Lucy maakten diepe indruk op ons. Ik sta helemaal achter hun werkwijze omdat ik zelf de positieve impact van Maher gezien heb op de vrouwen en kinderen die ze opvangen. Daarom zet ik me in voor de stichting.”

Meer dan een maaltijd

De benefietbijeenkomst van 8 mei biedt een unieke kans om persoonlijk kennis te maken met een zeer bijzondere vrouw, en haar te horen spreken over haar missie, haar ervaringen en de vrouwen en kinderen die dankzij Maher een nieuwe toekomst krijgen. De avond is informeel en warm van sfeer, met ruimte voor gesprek, ontmoeting en verdieping.

De opbrengst komt volledig ten goede aan Maher. De stichting Vrienden van Maher heeft een ANBI-status, wat betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Iedereen die zich betrokken voelt bij het lot van kwetsbare vrouwen en kinderen, of simpelweg geïnspireerd wil worden door een bijzonder mens, is van harte welkom.

Meer informatie: www.vriendenvanmaher.nl en www.maherashram.org

Benefietbijeenkomst

Locatie: Rembrandtzaal van wijkcentrum Bakermat, Izaak Evertslaan 11, Arnhem

17:00: inloop

17:00 – 18:00 uur: meet & greet met Sister Lucy

18:00 – 19:30 uur: eenvoudige (vegetarische) Indiase maaltijd

19:00 uur: presentatie over Maher door Sister Lucy

20:00 uur: afsluiting

Wie mee wil eten, kan zich aanmelden via www.vriendenvanmaher.nl De kosten van de maaltijd bedragen € 17,50 per persoon. De ingrediënten worden gesponsord door enkele vrienden van Maher; de gehele opbrengst gaat naar Maher. Drankjes zijn voor eigen rekening. Er kunnen maximaal 80 mensen mee-eten.