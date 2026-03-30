Passion026 brengt paasverhaal tot leven met mars door Arnhem

ARNHEM – Met een lichtgevend kruis, muziek en vertellingen trekt op donderdagavond een bijzondere stoet door de Arnhemse binnenstad. Onder de naam Passion026 wordt het paasverhaal dit jaar voor het eerst zichtbaar gemaakt in de stad. De organisatie hoopt dat het initiatief uitgroeit tot een jaarlijks moment van ontmoeting en verbinding.

Mars door de binnenstad

De aftrap vindt plaats op Witte Donderdag, wanneer deelnemers een route van ruim twee kilometer lopen door het centrum van Arnhem. De tocht start op het Jansplein en voert langs verschillende plekken in de binnenstad. Onderweg klinkt muziek en worden korte passages uit het paasverhaal verteld.

Volgens de initiatiefnemers draait het niet alleen om religie. Juist de bredere boodschap moet aanspreken. “Pasen is voor gelovigen het belangrijkste feest van het jaar. Tegelijk geloven we dat de thema’s van Pasen iets zijn dat we met de hele stad kunnen delen: hoop, liefde en een nieuw begin. Zeker in tijden waarin we veel spanning zien op de wereld.”

Bekend verhaal, nieuwe vorm

Witte Donderdag is een belangrijke dag binnen de christelijke traditie en valt in de week voor Pasen. Op deze dag wordt herdacht dat Jezus zijn laatste maaltijd had met zijn leerlingen, het zogeheten Laatste Avondmaal.

De naam verwijst naar ‘wit’ als symbool van zuiverheid en nieuw begin. In veel kerken staat deze avond in het teken van samenkomen, delen en bezinning. Het moment vormt de opmaat naar Goede Vrijdag en uiteindelijk Pasen, waarin de wederopstanding centraal staat.

Het paasverhaal is voor veel mensen bekend, mede door het televisie-evenement The Passion, dat jaarlijks miljoenen kijkers trekt. Met Passion026 krijgt dat verhaal nu een fysieke vorm in Arnhem.

De organisatie bestaat uit meerdere christelijke initiatieven uit Arnhem, waaronder God First en Hemelsbreed. Zij benadrukken dat iedereen welkom is, ongeacht achtergrond of overtuiging: “Je hoeft geen christen te zijn om mee te doen. Iedereen is welkom om mee te lopen, te luisteren of gewoon even stil te staan bij het verhaal en de sfeer.”

Samenzang op Paaszondag

Naast de mars op donderdag is er op Paaszondag een tweede moment. Opnieuw vormt het Jansplein het decor, waar het lichtende kruis centraal staat. Bezoekers kunnen daar samenkomen voor samenzang en korte vertellingen over de betekenis van Pasen.

Daarmee krijgt het evenement een afsluitend karakter, waarbij niet alleen het verhaal wordt verteld, maar ook gezamenlijk wordt beleefd.

De mars op Witte Donderdag vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur en start op het Jansplein. De bijeenkomst op Paaszondag begint om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur, eveneens op het Jansplein.

