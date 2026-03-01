Verkiezingsprogramma DENK – Grenzen aan haatzaaiende demonstraties

ARNHEM – Demonstraties met een haatzaaiend karakter, zoals koranverbrandingen, zouden volgens DENK Arnhem niet door de gemeente gefaciliteerd moeten worden. Het is een van de standpunten uit het verkiezingsprogramma van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. DENK zet in het programma sterk in op gelijkwaardigheid en bescherming tegen discriminatie, maar komt ook met praktische voorstellen, zoals standaard halal- en vegetarische opties in publieke instellingen, een rentevrije starterslening en experimenten met zelfrijdend vervoer in de stad.

De partij, die momenteel twee zetels in de Arnhemse gemeenteraad heeft, richt zich sterk op sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen. Volgens DENK moet de gemeente actiever optreden tegen discriminatie en uitsluiting en beter aansluiten bij de diverse samenstelling van de stad.

Gelijke behandeling als uitgangspunt

In meerdere hoofdstukken benadrukt DENK dat Arnhem een stad moet zijn waarin iedereen zich veilig en vertegenwoordigd voelt. Discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de woningmarkt moet volgens de partij steviger worden aangepakt. De gemeente moet daarbij een voorbeeldrol vervullen als werkgever en opdrachtgever.

Ook culturele en religieuze diversiteit krijgt nadrukkelijk aandacht. Zo wil DENK dat in gemeentelijke gebouwen en gesubsidieerde instellingen standaard halal- en vegetarische voedselopties beschikbaar zijn, zodat publieke voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.

Wonen en bestaanszekerheid

Op het gebied van wonen zet DENK in op betaalbaarheid en toegankelijkheid. Opvallend is het voorstel voor een rentevrije starterslening, geïnspireerd op alternatieve financieringsvormen zonder rente. Daarmee wil de partij woningbezit toegankelijker maken voor starters die nu moeilijk een hypotheek kunnen krijgen.

Daarnaast spreekt DENK zich uit tegen invoering van het diftar-systeem voor afvalinzameling, omdat dit volgens de partij vooral inwoners met lagere inkomens raakt.

Innovatie en mobiliteit

Naast sociale thema’s bevat het programma ook technologische ambities. DENK wil dat Arnhem experimenteert met zelfrijdende voertuigen en innovatieve mobiliteitsoplossingen. De stad moet volgens de partij vooruitkijken en nieuwe technologie inzetten om bereikbaarheid en duurzaamheid te verbeteren.

Ook internationale samenwerking krijgt aandacht. Nieuwe stedenbanden zouden volgens DENK sterker kunnen aansluiten bij de culturele achtergronden van Arnhemse inwoners, zodat internationale relaties meer betekenis krijgen voor de lokale samenleving.

Sport en samenleving

In het sportbeleid valt op dat DENK expliciet aandacht vraagt voor boksscholen en kickboksscholen als belangrijke sociale voorzieningen. Volgens de partij spelen deze plekken een rol in talentontwikkeling, discipline en sociale binding onder jongeren.

Met haar verkiezingsprogramma positioneert DENK zich opnieuw als partij die nadruk legt op inclusie, gelijke kansen en erkenning van de culturele diversiteit binnen Arnhem.