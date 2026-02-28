Arnhemse politieke partijen ruimen samen zwerfafval op in Burgemeesterswijk

ARNHEM – Vertegenwoordigers van meerdere Arnhemse politieke partijen hebben zaterdag de handen uit de mouwen gestoken tijdens een schoonmaakactie in de Burgemeesterswijk. De actie vond plaats in samenwerking met het initiatief Heel Arnhem Schoon, dat zich inzet voor een schonere stad.

Foto: © Arnhemsche Courant

De deelnemers verzamelden zich bij wijkcentrum De Bakermat, vanwaar zij de wijk introkken om zwerfafval op te ruimen. Daarbij werd onder meer een zogenoemde peukenzuiger ingezet, speciaal bedoeld om sigarettenpeuken van straat te verwijderen, een vorm van afval die vaak blijft liggen en schadelijk is voor milieu en straatbeeld.

Bewonersinitiatief voor een schone stad

Heel Arnhem Schoon is een stadsbreed netwerk van vrijwilligers dat zich inzet voor een schone leefomgeving in vrijwel alle Arnhemse wijken. Het initiatief brengt bewoners, organisaties en vrijwilligers samen om zwerfafval aan te pakken en bewustwording te vergroten. De organisatie staat onder coördinatie van Mike Hoose, die al jaren actief is met projecten rond natuur, milieu en het betrekken van bewoners — en vooral jongeren — bij het schoonhouden van hun eigen buurt. Volgens de organisatie draait het initiatief niet alleen om opruimen, maar ook om verbinding in de wijk en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

Politiek buiten het stadhuis

Met de gezamenlijke actie lieten de deelnemende politieke partijen zich ditmaal niet in het stadhuis, maar op straat zien. Door samen afval te verzamelen vroegen zij aandacht voor zwerfafval en benadrukten zij dat het schoonhouden van de stad een gedeelde verantwoordelijkheid is van bewoners, vrijwilligers en politiek. Tegelijk vormde de actie een zichtbaar moment in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart.

Vrijwilligers van Heel Arnhem Schoon organiseren regelmatig opruimacties in Arnhemse wijken en stellen materialen zoals afvalgrijpers, zakken en hulpmiddelen beschikbaar voor deelnemers. De schoonmaakactie in de Burgemeesterswijk sluit aan bij die bredere inzet om Arnhem structureel schoner te maken — buurt voor buurt.