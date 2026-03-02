Grote vernieuwing voor Immerloo II, vaak genoemd als armste wijk van Nederland

ARNHEM – De gemeente Arnhem wil de komende jaren grootschalig investeren in Immerloo II, een wijk die vaak wordt genoemd als het armste postcodegebied van Nederland. Met de ontwikkeling van een nieuw ‘Hart van Immerloo’, waar onderwijs, zorg, sport, wonen en ontmoeting samenkomen, moet de wijk een stevige impuls krijgen. De vernieuwing gebeurt gefaseerd en neemt meerdere jaren in beslag; de eerste nieuwe school moet naar verwachting rond 2029 openen.

Investeren in kansen en leefbaarheid

Volgens wethouder Paul Smeulders (Wonen) is de investering nodig om de kansen in de wijk te vergroten. Met de plannen wil de gemeente vooral inzetten op betere voorzieningen en een veiligere leefomgeving. De aanpak richt zich op verschillende doelgroepen tegelijk: jongeren moeten er veilig kunnen opgroeien, ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en gezinnen perspectief houden binnen de wijk.

Wijk klaar maken voor de toekomst

Veel voorzieningen in Immerloo II zijn verouderd en delen van de openbare ruimte worden als onveilig ervaren. Daarnaast is de inrichting op sommige plekken sterk gericht op autoverkeer. De gemeente wil dat veranderen door wonen, voorzieningen en openbare ruimte in samenhang opnieuw te ontwerpen.

Tegelijk speelt de groeiende vraag naar woningen in Arnhem een belangrijke rol. Door nieuwbouw te combineren met voorzieningen hoopt de gemeente de leefbaarheid structureel te verbeteren.

Nieuw Hart van Immerloo

Het toekomstige centrumgebied krijgt een nieuwe basisschool met kinderopvang en peuterwerk. Ook komt er een gymzaal met ruimte voor jongerenactiviteiten. De gemeente onderzoekt daarnaast de mogelijkheid voor een gezondheidscentrum.

Het centrale plein wordt autoluw ingericht en moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek voor bewoners van alle leeftijden. Ook staat een betere fietsverbinding tussen Huissen en Arnhem op de planning.

Nieuwe woningen en meer variatie

Naast voorzieningen wil Arnhem nieuwe woningen toevoegen aan het gebied. Omdat Immerloo momenteel een groot aandeel sociale huurwoningen heeft, ligt de nadruk op betaalbare koopwoningen. Daarnaast onderzoekt de gemeente de bouw van sociale huurwoningen speciaal voor senioren, om doorstroming binnen de wijk te stimuleren.

Volgens de gemeente moet dit zorgen voor meer variatie in bewonersgroepen en een stabielere woonomgeving op lange termijn.

Bewoners blijven betrokken

Bewoners en maatschappelijke organisaties zijn al betrokken geweest bij de eerste plannen. In de volgende fases wil de gemeente inwoners actief blijven betrekken bij de verdere uitwerking. Daarvoor wordt een participatieplan opgesteld waarin bewoners kunnen meedenken over de inrichting van hun wijk.