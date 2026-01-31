Verkiezingsprogramma SP Arnhem – 100 miljoen voor het stadhuis? Nee!

ARNHEM – De SP wil Arnhem weer betaalbaar maken door scherpe keuzes te maken in de besteding van gemeentelijk geld. In het verkiezingsprogramma Naar een betaalbaar Arnhem pleit de partij voor gratis openbaar vervoer binnen de stad, het afschaffen van diftar, lagere lokale lasten en goedkoper parkeren. Tegelijk verzet de SP zich tegen wat zij ziet als dure prestigeprojecten, waaronder plannen voor een nieuw stadhuis met een kostenplaatje dat volgens de partij kan oplopen tot circa 100 miljoen euro. Dat geld moet volgens de SP niet naar gebouwen gaan, maar naar zorg, wonen en leefbaarheid in de wijken.

De SP positioneert zich nadrukkelijk als tegenstem in de Arnhemse politiek. Volgens de partij is Arnhem de afgelopen jaren te duur geworden voor gewone Arnhemmers en profiteren vooral hogere inkomens en vastgoedbezitters van het huidige beleid.

Betaalbaarheid voorop

Een belangrijk uitgangspunt in het programma is het verlagen van de vaste lasten. De SP wil de afvalstoffenheffing meer dan halveren en de kosten eerlijker verdelen. Huiseigenaren met woningen boven de 600.000 euro moeten volgens de partij meer bijdragen, terwijl huurders en mensen met een midden- of lager inkomen juist worden ontzien.

Ook het parkeerbeleid moet op de schop. De SP wil parkeren in gemeentelijke parkeergarages na 18.00 uur terugbrengen naar 50 cent per uur. Dat moet de binnenstad beter bereikbaar maken voor werkenden en bezoekers, zonder dat zij direct diep in de buidel moeten tasten.

Gratis OV en geen diftar

Een van de meest opvallende voorstellen is gratis openbaar vervoer binnen de gemeente Arnhem. De SP ziet dit als een manier om mobiliteit toegankelijk te maken voor iedereen en tegelijkertijd bij te dragen aan een schonere stad.

Daarnaast keert de partij zich expliciet tegen diftar. Volgens de SP mag afvalbeleid niet draaien om financiële straffen voor inwoners. In plaats daarvan kiest de partij voor open containers, schone straten en betere handhaving.

Zorg zonder winstoogmerk

In het zorghoofdstuk kiest de SP voor een fundamenteel andere koers. De partij wil af van marktwerking in de zorg en pleit voor de oprichting van een gemeentelijk zorgbedrijf. Zorg moet volgens de SP toegankelijk zijn voor iedereen, zonder winstprikkels en zonder onnodige eigen bijdragen binnen de Wmo.

Ook wil de partij investeren in preventie, onder meer door gemeentelijke steun voor tandzorg en fysiotherapie voor mensen met een laag inkomen. Huishoudelijke hulp moet weer breed beschikbaar worden.

Wonen en wijken

Op het gebied van wonen kiest de SP voor een sterke wijkgerichte aanpak. De partij wil nieuwe woonwijken realiseren in Arnhem-Noord en tegelijk fors investeren in bestaande volkswijken. Voorzieningen zoals supermarkten en buurtwinkels moeten behouden blijven, waarbij de SP expliciet wijken als de Geitenkamp noemt.

Ook over opvang van asielzoekers neemt de partij een duidelijk standpunt in. De SP pleit voor een eerlijkere verdeling in de regio en wil dat Arnhem niet meer opvangt dan wettelijk verplicht, zolang rijkere gemeenten achterblijven.

Bestuur en zeggenschap

De SP is kritisch op het huidige bestuur. De partij wil minder wethouders, lagere bestuurderssalarissen en meer zeggenschap voor inwoners. Referenda en inspraak van buurtbewoners moeten een grotere rol krijgen, bijvoorbeeld bij besluiten over betaald parkeren of herinrichting van wijken.

Volgens de SP moet de gemeente weer luisteren naar inwoners in plaats van top-down beleid door te voeren.

Sport, cultuur en Vitesse

Sport en cultuur worden door de SP gezien als publieke basisvoorzieningen. De partij pleit voor een sportpas voor jongeren tot 23 jaar en extra steun voor breedtesport. Ook spreekt de SP expliciet steun uit voor Vitesse, met als uitgangspunt meer zeggenschap voor supporters, naar voorbeeld van clubs waar leden daadwerkelijk invloed hebben.

Verkiezingsreeks

Met Naar een betaalbaar Arnhem presenteert de SP zich als uitgesproken sociale tegenstem in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Het programma maakt deel uit van de verkiezingsreeks van de Arnhemsche Courant. In de komende weken volgen meer partijen met hun plannen voor Arnhem. Lezers kunnen onder de artikelen reageren en hun mening delen.