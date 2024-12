Drie curieuze minuten bij Eendracht Arnhem

Eendracht Arnhem en TKA uit Apeldoorn moeten door een ‘administratieve fout’ nog drie minuten inhalen van hun onderlinge duel.

Op zondag 4 november, met nog drie minuten te gaan, geeft scheidsrechter Jan Blaauw in de wedstrijd Eendracht Arnhem – TKA een gele kaart aan een speler van TKA. Dat blijkt zijn tweede gele kaart te zijn en dus moet hij met rood het veld af. Achteraf blijkt dat de scheidsrechter de kaart aan de verkeerde speler van TKA heeft gegeven. De consequentie: TKA heeft de laatste drie minuten van de wedstrijd ten onrechte met een man minder gespeeld.

In de annalen van de KNVB heet dat een ‘administratieve’ fout met als gevolg dat de laatste drie minuten als ongeldig worden beschouwd en alsnog moeten worden uitgespeeld. Die drie minuten worden zondag 15 december aanstaande gespeeld op Sportpark Over het lange water in Arnhem, aanvang 14:00 uur.

Consolideren

De stand is op dat moment 1-1, een stunt voor Eendracht Arnhem dat hiermee een punt van de sterke koploper uit Apeldoorn afsnoept. Voor trainer Samir Yazilitaz een duidelijke opgave: ”De wedstrijd in november ging gelijk op. Dus een eindstand van 1-1 was terecht. Nu we de laatste drie minuten alsnog over moeten spelen, mogen we dit punt niet meer uit handen geven. Ik begrijp van de KNVB dat de wedstrijd verder gespeeld wordt met een vrije trap op zo’n 20 meter van ons doel: op de plek waar de gele kaart gegeven werd.

Wij moeten gewoon consolideren en misschien kunnen we stiekem nog een uitval doen en scoren. Dan worden het drie punten voor ons. Daarna gaan we de winterstop in. Dinsdagavond een korte training en gezellig wat drinken samen. Op 7 januari beginnen de trainingen weer en hebben we alle tijd om ons voor te bereiden op de eerste wedstrijd van 2 februari thuis tegen Emst.”

(Tekst: Wilfrie Koekkoek)

