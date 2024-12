Kars Deutekom, ‘kind van de club’, volgend seizoen trainer bij VDZ

Kars Deutekom is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van VDZ. De 38-jarige Arnhemmer wordt bij de zondagse voetbalderdeklasser de opvolger van Wilco Klop, die de club na drie seizoenen gaat verlaten. Deutekom tekende vrijdagavond in het clubhuis van VDZ tijdens het eindejaarsfeest een eenjarig contract.

Deutekom, die dit seizoen het Oosterbeekse OVC ’85 (vierde klasse zaterdagvoetbal) onder zijn hoede heeft, is voor VDZ geen onbekende. Als actief speler maakte hij vijftien jaar deel uit van de eerste selectie, trainde een aantal jeugdteams en was onder Habib Al Mohsinawi al assistent-trainer bij het eerste elftal. “Ondanks dat ik pas aan mijn eerste jaar bij OVC ’85 bezig ben, kon ik dit niet afslaan”, zegt Deutekom. “Het voelt als thuiskomen. VDZ heeft een speciaal plaatsje in mijn hart. Ik ben vanaf mijn negende lid, heb nergens anders gevoetbald en aan mijn tijd bij VDZ heb ik veel vrienden overgehouden. Ik heb er hele leuke dingen beleefd en lief en leed gedeeld. Een mooie club, die past bij de manier hoe ik in het leven sta. ‘De cirkel is rond, maar het is ook een nieuw begin, een frisse start.”

EERDER IN BEELD

Deutekom was drie jaar terug al in beeld om Habib Al Mohsinawi op te volgen als hoofdtrainer van VDZ. “Ik heb toen een gesprek gehad, maar het leek toch beter om eerst ergens anders op eigen benen te staan. Ik kende veel jongens ook goed uit jeugdteams die ik had getraind en waar ik zelf mee had gevoetbald. Dus eerst weg uit de VDZ-sfeer en een andere clubcultuur leren kennen, was in dat geval beter.”

Deutekom vertrok in de zomer van 2022 gelijktijdig met Al Mohsinawi en zette zijn trainerscarrière voort bij CSV Apeldoorn, waar hij de leiding kreeg over het Onder 23 team. Na twee seizoenen vertrok Deutekom, in het bezit van de trainersdiploma ’s UEFA B en C, naar OVC ’85.

Zijn verblijf in Oosterbeek blijft dus tot één seizoen beperkt. “Bij OVC vinden ze mijn vertrek jammer, maar begrijpelijk”, legt Deutekom uit. “Ik had voor een jaar getekend, maar wel met de intentie te verlengen. VDZ was natuurlijk altijd mijn droom, maar ik wist niet dat het al zo snel zou gebeuren.”

SLAPENDE REUS

Deutekom zag VDZ, dat in 2026 zijn 100-jarig bestaan viert, groeien van 600 naar 1600 leden en wordt in Arnhem gezien als een slapende reus. Na de promotie via de nacompetitie in 2011 speelt VDZ al 14 (!) seizoenen in de derde klasse en dus wordt het tijd voor een stapje hogerop. Dat is ook de ambitie van Deutekom. “Ik ben een paar keer gaan kijken en het is een uitdagende groep. Jong, met veel eigen jeugd en veel kwaliteit. Een mooie, voetballende ploeg die wel veel kansen nodig heeft. Maar we moeten een keer naar de tweede klasse.”

Ook het bestuur van VDZ is blij met de komst van Deutekom. Voorzitter Bart Drewes: “Kars stond bovenaan ons lijstje, al wisten wij natuurlijk niet hoe hij er zelf in stond. Maar hoe gaaf is het dat we in ons jubileumjaar 2025-2026 een kind van de club aan het roer hebben staan van ons eerste team? Wij zagen in hem een potentiële eerste elftal trainer. Daarvoor vond hij het zelf het beste om buiten VDZ meters te gaan maken om op eigen benen te kunnen staan. Wij zijn dus superblij dat Kars nu ‘ja’ zei toen we hem vroegen.”

(Tekst: Han Dreuning)

