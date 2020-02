Motie van SP voor 10.000 meer bomen

Terwijl wethouder Cathelijne Bouwkamp onlangs nog een actie lanceerde waar Arnhemmers in versteende wijken gratis een boom en een vogelhuisje kunnen krijgen, dient raadslid SP Abdurrahman Cetintas een motie in voor 10.000 meer bomen in de stad.

Cathelijne Bouwkamp

D66 wethouder Bouwkamp (duurzaamheid, groen en openbare ruimte) hoopt op veel animo voor de eerder gelanceerde actie: “De afgelopen zomer hebben veel mensen last gehad van de extreme temperaturen die ons land teisterden. Vooral op plekken waar veel steen en beton is lopen de temperaturen enorm op. Daarom willen we juist op die plekken meer bomen toevoegen. En meer bomen zorgen voor meer dieren en dus meer biodiversiteit. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten.”

Voor bewoners in de binnenstad, Nieuwe Kadekwartier, Arnhems Broek, Spijkerkwartier, Klarendal, Sint Marten, Coehoorn, Kronenburg, de Overmaat of Rijkerswoerd West: DE ACTIE STAAT NOG STEEDS OPEN!

Abdurrahman Cetintas

Voor raadslid van de SP Cetintas (natuur en milieu, jongeren en studenten, onderwijs) is dat klaarblijkelijk niet genoeg:

“Aanstaande vergadering (dat is woensdag 5 februari, red.) zal ik namens de SP een motie indienen en college vragen om 10.000 extra bomen in Arnhem te planten. Het is van belang dat er meer bomen in Arnhem geplant wordt, we hebben geconstateerd dat er laatste tijd veel bomen zijn gekapt.”

“Daarom dienen dragen wij het college ook op om meer bomen te planten. Bomen leveren een belangrijke deel aan de biodiversiteit, een gezonde leef omgeving, betere luchtkwaliteit, waterbeheer en het voorkomen van hitte stress. Groen hoort bij de Arnhemse identiteit en vele Arnhemmers voelen zich betrokken bij onze bomen en groen. Meer bomen planten is goed voor Arnhem en Arnhemmers.”

