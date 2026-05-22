Bruisend ‘Theaterfestival De La Plume’ komt naar Schuytgraaf

ARNHEM – Kom genieten op deze magische plek vol theater, cabaret, shows, muziek en dans voor jong en oud! De toegang tot het Festivalterrein is gratis. Hier is al van alles te zien en te doen van verrassende straatacts, vuurspuwshow, goochelaar, springkussen tot muziek. Er is een open podium voor jonge performers en studenten van Kunst- en Theateropleidingen. Kinderen kunnen eventueel ook in een zweefmolen en geschminkt worden.

Spiegeltent

Beide dagen is er veel te beleven in de prachtige Spiegeltent. Tickets kan je kopen via de website “festivaldelaplume.nl”. Kom je onderdompelen in de sfeer van variété en vertier. Wissel af met lekkers van Foodtrucks, Barista, Wijnbar, Pils en Special-Bierenbar.

Zaterdag

Vanaf 10.30 uur begint In de Spiegeltent begint de la Plume met activiteiten voor jonge kinderen met hun (groot-)ouders met de bekende “Robi & De Ridder” van Luuk van den Ham en Niek Peters.

Van 13.00 – 14.00 uur is de interactieve, vrolijke “Muziekshow” van de beroemde Dirk Scheele.

Van 15.45 – 17.30 uur treedt voor alle leeftijden op: de talentvolle Singer & Songwriter Isabel van Gelder met haar mooie, heldere stem en met band. Ze maakt een tournee door Nederland en nu bij ons!

Voor 18-plussers is van 19.00 – 23.30 uur “Mirror Moves” met DJ Rob Spijker met muziek van 1980 tot 2010 en Dance-party met Lichtshows en Discoballen. Kom in je Glitter- of andere Retro-outfit met Neonkleuren. Voel je vrij, vrolijk en verbonden!

Zondag

Van 11.00 – 14.00 uur speciaal voor kinderen met (groot-)ouders is de Sprookjes Theatershow “Frozen” van de beroemde musical. Ontmoet je tot leven gekomen sprookjesfiguren als je helden en heldinnen. Leuk als de kinderen passend verkleed komen!

Van 15.30-17.30 uur is voor alle leeftijden Cabaret “De la Plume Lacht”. Heel ontspannend, herkenbaar en verrassend van Steven Brunswijk en Ellis Broeksteeg .

Van 19.00 – 21.30 uur is het voor 18-plussers “Ladies Night”. De la Plume brengt de “Moulin Rouge” van Parijs naar Schuytgraaf/Elst! Een avond vol plezier, flair en ondeugende, sensuele manlijke Strippers-show met humor- en stijlvolle verleiding!

De Sfeer van Glitter, Can-Can en Veren. De naam “de la Plume” is Frans voor “van de Veren”. Kom stijlvol gekleed met glitter en veren en beleef “Ladies Night” samen met je vriendinnen!

Theater-Festival de la Plume

Waar komt de naam “Theater-Festival de la Plume” vandaan?

Stichting LoLo Evenementen uit Arnhem bestaat uit Daphne, Robert en Robin Verkroost. Robert is vanwege zijn Franse moeder en Nederlandse vader zowel Frans- als Nederlandstalig opgevoed. Frans eten en Franse wijnen hoorden vanzelfsprekend in het gezin.

Ook Robert’s dochters Robin en Daphne kregen dit mee. Alle drie zijn creatief en enthousiast betrokken. Robin heeft haar eigen bedrijf “LoLo Marketing & Communicatie” opgezet en zet zich met vader en zus ook in voor hun gezamenlijke eerste editie van “Festival de la Plume” onder “Stichting LoLo Evenementen”.

Voetbal-fans

Wie WK-Voetbal Nederland-Japan op zondag 14 juni vanaf 22.00 uur denkt te gaan missen, kan op meerdere schermen op het terrein de wedstrijd volgen.

Dompel je twee dagen onder in deze heerlijke Parijse sfeer met feestelijke, interactieve Shows op het mooie “Evenemententerrein De Park”, op loopafstand van Station Arnhem-Zuid.