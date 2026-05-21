Na ruim 250 jaar vertrekt de bakkerij van Bakker Hilvers uit Arnhem

ARNHEM – Na ruim 250 jaar verdwijnt de centrale bakkerij van Bakker Hilvers uit Arnhem. Het familiebedrijf, dat sinds 1767 aan de stad verbonden is, gaat de bakkerij en het hoofdkantoor verplaatsen vanwege problemen met het volle stroomnet in Arnhem. De winkels van Bakker Hilvers in Arnhem blijven gewoon bestaan. De nieuwe locatie is bekend bij de redactie, maar het bedrijf wil daar nog niet inhoudelijk op vooruitlopen zolang vergunningstrajecten nog lopen.

Netcongestie

De timing is opvallend. Juist tijdens de Arnhem Electricity Week van afgelopen week begon het nieuws rond te zingen: Hilvers vertrekt met de centrale bakkerij uit Arnhem. Volgens het familiebedrijf maken problemen op het overvolle stroomnet verdere uitbreiding en verduurzaming op de huidige locatie onmogelijk. In een kort telefoongesprek met de Arnhemsche Courant klonk de familie achter het bedrijf zichtbaar teleurgesteld over het besluit.

Volgens het bedrijf draait de verhuizing niet om krimp, maar juist om de mogelijkheid om verder te groeien en te verduurzamen. Hilvers sprak eerder al openlijk over plannen voor een nieuwe ‘bakkerij van de toekomst’, met verdere verduurzaming, modernisering van het productieproces, warmteterugwinning, zonnepanelen en mogelijk zelfs ovens op waterstof. Juist voor die uitbreiding en elektrificatie is extra netcapaciteit nodig. Volgens het bedrijf blijkt die ruimte in Arnhem onvoldoende beschikbaar.

Opvallend is dat de huidige bakkerij op korte afstand ligt van Cleantech Park Arnhem, het duurzame industriepark op het voormalige IPKW-terrein. Het park profileert zich juist nadrukkelijk als plek waar bedrijven wél kunnen doorgroeien zonder problemen met netcongestie. Op de website schrijft het park dat bedrijven er kunnen “ontwikkelen en opschalen zonder zorgen” dankzij een energie-infrastructuur zonder congestieproblemen. Daarmee ontstaat een opvallend contrast: terwijl Arnhem zich profileert als energie- en innovatiehoofdstad, ziet een historisch Arnhems familiebedrijf zich juist genoodzaakt de stad te verlaten vanwege een tekort aan stroomcapaciteit, terwijl op korte afstand bedrijven juist lijken te beschikken over ruimte om wél verder op te schalen en te elektrificeren.

Tegelijkertijd wordt op Cleantech Park Arnhem juist gewerkt aan de aanleg van een groot laadplein voor onder meer elektrische vrachtauto’s en zwaar transport. Een van de windmolens op het terrein moet een deel van die stroom gaan leveren. Ondernemers buiten de grenzen van het park klagen ondertussen al jaren over een tekort aan beschikbare netcapaciteit. Vooral op bedrijventerreinen rondom de Westervoortsedijk klinkt geregeld kritiek dat de verdeling van stroomcapaciteit scheef zou zijn, omdat bedrijven op het Cleantech Park wél kunnen uitbreiden en elektrificeren terwijl andere Arnhemse ondernemers op wachtlijsten belanden of verduurzamingsplannen moeten uitstellen.

Groot verlies

Gelukkig kunnen Arnhemmers het brood en gebak van Hilvers gewoon blijven kopen in de winkels in de stad en regio. Toch voelt het vertrek van de centrale bakkerij en het hoofdkantoor voor veel inwoners als een symbolisch verlies. Het familiebedrijf is al sinds 1767 met Arnhem verbonden en groeide uit tot een begrip in de stad. Juist daarom wringt het dat een onderneming met zulke diepe Arnhemse wortels de stad moet verlaten omdat uitbreiding en verduurzaming niet meer mogelijk zouden zijn door het volle stroomnet.

Het contrast met de ambities van Arnhem als duurzame energie- en innovatiestad maakt het verhaal extra wrang. Terwijl bestuurders, bedrijven en congresgangers tijdens de Arnhem Electricity Week praten over de energietoekomst van Nederland, verdwijnt achter de schermen een historisch Arnhems familiebedrijf uit de stad omdat het stroomnet verdere groei niet aankan.