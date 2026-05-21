Ruim vijftig zweefvliegtuigen boven Arnhem tijdens NK Zweefvliegen

ARNHEM – Hoog boven de Veluwe draaien deze week ruim vijftig zweefvliegtuigen hun rondes tijdens het Nederlands Kampioenschap Zweefvliegen op Vliegveld Terlet in Arnhem. Het NK vindt plaats van woensdag 13 tot en met vrijdag 22 mei en geldt als het belangrijkste nationale toernooi binnen de Nederlandse zweefvliegsport. Toch blijft het spannend of het kampioenschap officieel geldig zou zijn. Door het wisselvallige weer kon er tot nu toe slechts drie dagen daadwerkelijk gevlogen worden.

Ook vorig jaar konden er door de weersomstandigheden slechts drie wedstrijddagen worden afgewerkt. Volgens de wedstrijdregels moet er minimaal vier dagen gevlogen worden voordat het NK officieel geldig is. Morgen is de laatste kans om dat aantal alsnog te halen, maar gelukkig zien de weersverwachtingen er vooralsnog goed uit.

Hoe werkt zweefvliegen?

Bij zweefvliegen stijgen vliegtuigen zonder motor op met hulp van een sleepvliegtuig of lier. Eenmaal in de lucht proberen piloten zo lang mogelijk hoogte te houden door gebruik te maken van thermiek: opstijgende warme lucht. Tijdens wedstrijden krijgen vliegers een vooraf bepaalde opdracht mee, vaak een route langs meerdere keerpunten. De winnaar is in principe degene die de opdracht het snelst en meest efficiënt voltooit.

Dat vraagt niet alleen stuurmanskunst, maar ook veel kennis van meteorologie. Piloten moeten voortdurend inschatten waar thermiek ontstaat, welke wolken bruikbaar zijn en welke delen van het luchtruim beter vermeden kunnen worden.

Foto: © Arnhemsche Courant

Start uitgesteld door bewolking

Ook donderdag speelde het weer opnieuw een grote rol. De start stond oorspronkelijk gepland rond 11.00 uur, maar werd uiteindelijk uitgesteld tot ongeveer 12.15 uur. Volgens aanwezigen werd de route aangepast en uitgesteld, omdat de bewolking in de verte onvoldoende geschikt was voor veilige en snelle vluchten.

Het kampioenschap wordt georganiseerd op Terlet, één van de bekendste zweefvlieglocaties van Nederland, aan de rand van Arnhem en Nationaal Park Veluwezoom. Op het terrein staan deze week ruim vijftig zweefvliegtuigen opgesteld

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van het NK staat gepland voor vrijdagavond 22 mei. Of er dan ook daadwerkelijk een officieel Nederlands kampioen gekroond kan worden, hangt grotendeels af van de weersomstandigheden van de laatste wedstrijddag.

Meer informatie en uitslagen zijn te vinden via de officiële website van het NK Zweefvliegen.