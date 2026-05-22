Vitesse krijgt groen licht van licentiecommissie voor Sterkhouders-plan

ARNHEM – Vitesse heeft opnieuw een belangrijke stap gezet richting een stabielere toekomst. De licentiecommissie van de KNVB heeft goedkeuring verleend aan het plan van de zogeheten Sterkhouders Vitesse Arnhem B.V. Daarmee komt de Arnhemse club weer dichter bij rust na een lange periode vol onzekerheid rond eigendom, financiën en de proflicentie.

De goedkeuring draait om de overnameconstructie waarbij regionale ondernemers en investeerders betrokken zijn. Vitesse diende het definitieve verzoek hiervoor eind vorig jaar in bij de KNVB, nadat eerder aanvullende vragen waren gesteld over de nieuwe aandeelhouders en de financiële structuur achter het plan.

Met het besluit van de licentiecommissie lijkt opnieuw een belangrijk obstakel te zijn weggenomen voor de Arnhemse club, die de afgelopen jaren meerdere keren onder druk stond door financiële problemen, puntenstraffen en discussies over buitenlandse investeerders. De situatie leidde eerder zelfs tot zorgen over het behoud van de proflicentie.

Volgens Vitesse biedt het Sterkhouders-plan perspectief op een meer regionale en stabiele toekomst voor de club. Daarmee zou Vitesse voor het eerst in lange tijd weer grotendeels in Nederlandse handen komen. De club benadrukte eerder dat transparantie richting de KNVB en supporters centraal staat binnen het nieuwe traject.

Voor supporters betekent het nieuws opnieuw een voorzichtig positief signaal in een periode waarin de club sportief én organisatorisch zware tijden kende. In Arnhem werd de afgelopen maanden steeds nadrukkelijker gehoopt op duidelijkheid rond de toekomst van de club. Ook de Arnhemse gemeenteraad sprak eerder publiekelijk steun uit voor het behoud van Vitesse.